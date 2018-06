Pentathlon, Europei Youth A Drzonkow 2018: Giorgio Malan si prende il titolo continentale! 13° Stefano Frezza

Giorgio Malan vendica Alice Rinaudo (battendo anche un bielorusso): è lui il nuovo campione continentale di categoria nel pentathlon moderno: nella finale maschile degli Europei Youth A in corso a Drzonkow, in Polonia, l’azzurrino supera l’ungherese Csaba Bohm, secondo, e il bielorusso Maksim Maruk, in vetta prima della prova di laser run. 13° l’altro azzurro in finale, Stefano Frezza.

Malan aveva iniziato benissimo la finale, imponendosi nella prova di nuoto con il crono di 2’00″98 (309 punti), poi nella scherma ha vinto 21 assalti e ne ha persi 14 (226 punti), partendo nel laser run in seconda posizione, a 22″ dal bielorusso Maruk. Nell’ultima prova però l’azzurrino ha superato agevolmente il bielorusso, tenendo alle spalle anche il magiaro Bohm.

Stefano Frezza ha chiuso il nuoto in 2’14″99 (281 punti) e nella scherma ha messo a segno 20 stoccate, subendone 15 (220 punti), presentandosi nel laser run in 13ma piazza a quota 501. Nell’ultima prova, chiusa in 11’44″98, l’azzurrino ha confermato il medesimo piazzamento.

Domani chiusura della manifestazione polacca con la staffetta mista Youth A e le staffette mista, maschile e femminile Youth B. Di seguito il video con la prova di laser run e la vittoria di Giorgio Malan.













Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it