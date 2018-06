Pentathlon, Europei Youth A Drzonkow 2018: Giorgio Malan e Stefano Frezza superano le qualificazioni maschili

Dopo l’en plein delle azzurrine di ieri, oggi non è andata altrettanto bene ai maschi nelle qualificazioni degli Europei Youth A di pentathlon moderno in corso a Drzonkow, in Polonia: dei quattro azzurrini al via, soltanto Giorgio Malan e Stefano Frezza hanno centrato la finale, mentre sono stati eliminati Emanuele Tromboni (primo degli esclusi) e Federico Alessandro.

Sono andati bene i pentatleti inseriti nel Gruppo A: Giorgio Malan ha chiuso settimo con 1077 punti, stampando anche il miglior crono nella frazione a nuoto, mentre Stefano Frezza è giunto 12° con 1060 punti. Male invece gli azzurrini impegnati nel Gruppo B: Emanuele Tromboni si è classificato 20° con 1046 punti (primo degli esclusi, il 36° era a quota 1049), mentre Federico Alessandro ha chiuso al 24° posto con 992 punti. Domani sarà la volta della finale femminile con quattro azzurrine impegnate.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it