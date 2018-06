Pentathlon, Europei Junior El Prat de Llobregat 2018: Elena Micheli sesta, Dalila Sciarra ventesima

Non porta medaglie all’Italia la prima gara degli Europei Junior di pentathlon moderno, in corso a El Prat de Llobregat, in Spagna: nella finale femminile Elena Micheli si è classificata sesta, mentre Dalila Sciarra ha chiuso al ventesimo posto. Titolo alla turca Ilke Ozyuksel, argento alla magiara Blanka Guzi, bronzo alla russa Kseniia Fraltsova.

La nuova campionessa continentale di categoria ha totalizzato 1376 punti, precedendo sul traguardo la magiara di 10″ (1366), mentre la russa ha chiuso a 20″ (1356). Beffata la magiara Michelle Gulyas, prima alla vigilia del laser run, che ha chiuso quarta a 30″ (1346). Quinta la tedesca Anna Matthes, a 43″ (1333), davanti ad Elena Micheli, sesta a 50″ (1326). Dalila Sciarra ha chiuso ventesima a 2’08” (1248).

Domani sarà la volta della finale maschile: l’Italia sarà rappresentata da Roberto Micheli e Riccardo Agazzotti.













Foto: Archivio privato Elena Micheli

