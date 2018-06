Pentathlon, Europei Junior El Prat de Llobregat 2018: Elena Micheli e Dalila Sciarra splendido bronzo nella staffetta

Elena Micheli e Dalila Sciarra centrano una splendida medaglia di bronzo nella staffetta nel corso dei campionati europei di pentathlon di El Prat de Llobregat, Spagna. Il successo finale è andato alla coppia britannica composta da Zoe Davison e Charlie Follett che hanno chiuso con 1407 punti totali grazie al primo posto nel nuoto con 2:03.27 (304 punti) al terzo nella scherma 225 punti e 300 nell’equitazione. Nella laser run finale tempo di 12:02.33 per 578 punti. Piazza d’onore per le ceche Aranka Chalupnikova e Karolina Krenkova con 1387 punti. La coppia italiana, invece, ha centrato il secondo punteggio nel nuoto con il tempo di 2:04.80 per 301 punti. Migliore prestazione nella scherma con ben 27 vittorie e 240 punti. La gara si è decisa con la sesta prestazione nell’equitazione con tre errori e cinque punti penalità per il tempo e 274 punti. Nella laser run hanno chiuso con il settimo tempo di 12:12.76 per 1383 punti totali.

Quarta posizione per le tedesche Rebecca Langrehr e Anna Matthes con 1377 punti, quinta per le ungheresi Luca Barta e Blanka Guzki con 1359, sesta per le russe Alena Avdeeva e Anna Makhinko con 1344, settima per le francesi Cloe Deguisne e Lisa Riff con 1337, ottava per le polacche Natalia Dominiak e Dominika Karolak con 1219.

Domani il programma della kermesse continentale prevede la gara di staffetta maschile e l’Italia schiererà la coppia composta da Roberto Micheli e Riccardo Agazzotti.

CLASSIFICA FINALE STAFFETTA FEMMINILE

Foto: Elena Micheli