Pattinaggio artistico, Grand Prix 2018-2019: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. C’è Carolina Kostner!

Nella serata di ieri tramite un comunicato L’ISU ha annunciato i partecipanti della ventiquattresima edizione del circuito Grand Prix di pattinaggio artistico. Nella stessa nota è stata anche ufficializzata la sostituzione della Cup Of China con una nuova tappa europea nella città di Helnsiki.

Per la gioia dei fan, l’inesauribile Carolina Kostner farà sognare tutto il mondo anche per questa stagione. La pattinatrice altoatesina parteciperà alla nuova tappa di Helnsiki in programma dal 2 al 4 Novembre e all’ultimo appuntamento, quello dell‘Internationaux De France di Grenoble, previsto dal 23 al 25 Novembre. Insieme alla regina prenderanno parte alla competizione anche la coppia di artistico azzurra formata da Nicole Della Monica-Matteo Guarise (Grand Prix di Helnsiki, Rostelecom Cup), i danzatori Charlene Guignard-Marco Fabbri (Skate America, Grand Prix Helnsiki) oltre che il gioiellino Matteo Rizzo (Skate America, NHK Trophy) e Maurizio Zandron (Rostelecom Cup), entrambi al debutto.

Fin dal primo appuntamento, Lo Skate America in programma a Everett (Washington), sfileranno tra gli altri la Campionessa Olimpica Alina Zagitova, Il campione del Mondo in carica Nathan Chen, Satoko Miyahara, oltre che la coppia di artistico detentrice del titolo europeo Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov e i danzatori Madison Hubble-Zachary Donohue, medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Milano. Nella tappa canadese, in programma dal 26 al 28 Ottobre a Laval (Quebec), potremmo godere delle performance della vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva (da questa stagione approdata alla corte di coach Brian Orser), Shoma Uno (vice Campione del Mondo e medaglia di bronzo a PyeongChang) ma anche della talentuosissima Wakaba Higuchi (argento ai mondiali di Milano), di Jason Brown, della coppia di artistico medaglia di bronzo mondiale Vanessa James e Morgan Cipres, oltre che dei danzatori Campioni del Mondo Junior Anastasia Skoptcova-Krill Aleshin all’esordio nella massima categoria.

La tappa più spettacolare sarà certamente quella di Helnsiki, in programma dal 2 al 4 Novembre. Oltre ai pattinatori azzurri scenderanno infatti sul ghiaccio Il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, Mikhail Kolyada, Jin Boyang, la coppia di artistico Wenjing Sui/Cong Han (medaglia d’argento a PyeongChang 2018), i danzatori sul ghiaccio Madison Chock-Evan Bates e Alexandra Stepanova-Ivan Bukin oltre che il Campioni del Mondo Junior Alexey Erokhov e la coppia di artistico Daria Pavliuchenko/Denis Khodykin. La tappa giapponese, L‘NHK trophy previsto a Hiroshima dal 9 all’11 Novembre, vedrà come protagonisti i danzatori detentori del titolo iridato e vice Campioni Olimpici Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, Shoma Uno, il vice Campione Europeo in carica Dmitri Aliev, l’americano Vincent Zhou. Il circuito si chiuderà dunque in Europa con la Rostelecom Cup di Mosca prevista dal 16 al 18 Novembre, con protagonisti Yuzuru Hanyu, Alina Zagitova, Wakaba Higuchi, Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, Chock-Bates e Stepanova-Bukin. L’ultimo appuntamento della rassegna, l’Internationaux De France di Grenoble in programma dal 23 al 25 Novembre, vedrà sfilare invece per la seconda gara l’azzurra Carolina Kostner in compagnia di Evgenia Medvedeva, Nathan Chen, Bojang Jin, James-Cipres, Stepanova-Bukin.

Le finali si disputeranno in Canada, a Vancouver, dal 6 al 9 Dicembre 2018.

PARTECIPANTI SKATE AMERICA (Everett, Washington, 19-21 Ottobre)



Paese Men Ladies Pairs Ice dancing Jorik Hendrickx Loena Hendrickx Nam Nguyen Li Xiangning / Xie Zhong

Yu Xiaoyu / Zhang Hao Repubblica Ceca Repubblica Ceca Michal Březina Romain Ponsart Laurine Lecavelier Morisi Kvitelashvili Annika Hocke / Ruben Blommaert Katharina Müller / Tim Dieck Inghilterra Inghilterra Lilah Fear / Lewis Gibson Alexei Bychenko Matteo Rizzo Charlène Guignard / Marco Fabbri Giappone Giappone Marin Honda

Satoko Miyahara

Kaori Sakamoto Julian Zhi Jie Yee Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Corea Del Sud Corea Del Sud Yura Min / Alexander Gamelin Sergei Voronov Elena Radionova

Sofia Samodurova

Polina Tsurskaya Alisa Efimova / Alexander Korovin

Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro Nicole Rajičová Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin Stati Uniti Stati Uniti Nathan Chen

Vincent Zhou

TBD Starr Andrews

Bradie Tennell

TBD Ashley Cain / Timothy LeDuc

Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim

TBD Madison Hubbell / Zachary Donohue

Lorraine McNamara / Quinn Carpenter

TBD

PARTECIPANTI SKATE CANADA (Laval, Quebec, 26-28 Ottobre)



Paese Men Ladies Pairs Ice dancing Brendan Kerry Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor Keegan Messing

Roman Sadovsky

TBD Larkyn Austman

Alaine Chartrand

Gabrielle Daleman Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro

Camille Ruest / Andrew Wolfe

Evelyn Walsh / Trennt Michaud Piper Gilles / Paul Poirier

Haley Sales / Nikolas Wamsteeker

Carolane Soucisse / Shane Firus Cina Cina Peng Cheng / Jin Yang Wang Shiyue / Liu Xinyu Kevin Aymoz Vanessa James / Morgan Ciprès Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Inghilterra Inghilterra Robynne Tweedale / Joseph Buckland Daniel Samohin Giappone Giappone Shoma Uno

Kazuki Tomono Wakaba Higuchi

Yura Matsuda

Mako Yamashita Elizabet Tursynbayeva Corea Del Sud Corea Del Sud Cha Jun-hwan Choi Da-bin Alexander Samarin Evgenia Medvedeva

Daria Panenkova

Elizaveta Tuktamysheva Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin

Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Olivia Smart / Adrián Díaz Alexander Majorov Stati Uniti Stati Uniti Jason Brown Mariah Bell Haven Denney / Brandon Frazier Madison Hubbell / Zachary Donohue

PARTECIPANTI GRAND PRIX HELNSIKI (Helnsiki, Finlandia, 2-4 Novembre)



Country Men Ladies Pairs Ice dancing Miriam Ziegler / Severin Kiefer Jorik Hendrickx Loena Hendrickx Julianne Séguin / Charlie Bilodeau Jin Boyang Sui Wenjing / Han Cong Repubblica Ceca Repubblica Ceca Michal Březina Cortney Mansour / Michal Češka Corea Del Nord Corea Del Nord Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik TBD TBD TBD Cecilia Törn / Jussiville Partanen

TBD Nicole Schott Inghilterra Inghilterra Phillip Harris Alexei Bychenko Carolina Kostner Nicole Della Monica / Matteo Guarise Charlène Guignard / Marco Fabbri Giappone Giappone Yuzuru Hanyu

Keiji Tanaka Rika Hongo

Kaori Sakamoto

Yuna Shiraiwa Alexey Erokhov

Mikhail Kolyada

Andrei Lazukin Stanislava Konstantinova

Daria Panenkova

Alina Zagitova Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin

Natalia Zabiiako / Alexander Enbert Betina Popova / Sergey Mozgov

Alexandra Stepanova / Ivan Bukin Nicole Rajičová Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Stati Uniti Stati Uniti Alexei Krasnozhon Karen Chen Christina Carreira / Anthony Ponomarenko

Madison Chock / Evan Bates

Lorraine McNamara / Quinn Carpenter

PARTECIPANTI NHK TROPHY (Hiroshima, Giappone, 9-11 Novembre)



Paese Men Ladies Pairs Ice dancing Kevin Reynolds Gabrielle Daleman Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Carolane Soucisse / Shane Firus Li Xiangning Peng Cheng / Jin Yang

Sui Wenjing / Han Cong Wang Shiyue / Liu Xinyu Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Annika Hocke / Ruben Blommaert Matteo Rizzo Giappone Giappone Hiroaki Sato

Shoma Uno

TBD Mai Mihara

Satoko Miyahara

TBD Miu Suzaki / Ryuichi Kihara Misato Komatsubara / Timothy Koleto

Kana Muramoto / Chris Reed Deniss Vasiļjevs Corea Del Sud Corea Del Sud Lee June-hyoung Choi Da-bin Dmitri Aliev

Sergei Voronov Elena Radionova

Maria Sotskova

Elizaveta Tuktamysheva Natalia Zabiiako / Alexander Enbert Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin

Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro Yaroslav Paniot Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin Stati Uniti Stati Uniti Alexander Johnson

Vincent Zhou Mariah Bell

Courtney Hicks

Angela Wang Tarah Kayne / Danny O’Shea

Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker

Rachel Parsons / Michael Parsons

PARTECIPANTI ROSTELECOM CUP (Mosca, Russia, 16-18 Novembre)



Paese Men Ladies Pairs Ice dancing Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor Miriam Ziegler / Severin Kiefer Keegan Messing Morisi Kvitelashvili Paul Fentz Nicole Schott Ungheria Ungheria Anna Yanovskaya / Ádám Lukács Maurizio Zandron Nicole Della Monica / Matteo Guarise Giappone Giappone Yuzuru Hanyu

Kazuki Tomono Wakaba Higuchi

Yura Matsuda

Mako Yamashita Kana Muramoto / Chris Reed Denis Ten Elizabet Tursynbaeva Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Corea Del Sud Corea Del Sud Lim Eun-soo Artur Dmitriev Jr.

Alexey Erokhov

Mikhail Kolyada Polina Tsurskaya

Alina Zagitova

TBD Alisa Efimova / Alexander Korovin

Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin

Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Sofia Evdokimova / Egor Bazin

Alexandra Stepanova / Ivan Bukin

TBD Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Alexander Majorov Alexia Paganini Stati Uniti Stati Uniti Alexei Krasnozhon Karen Chen

Gracie Gold Ashley Cain / Timothy LeDuc

Deanna Stellato / Nathan Bartholomay Christina Carreira / Anthony Ponomarenko

Madison Chock / Evan Bates

PARTECIPANTI INTERNATIONAUX DE FRANCE (Grenoble, Francia, 23-25 Novembre)

Paese Men Ladies Pairs Ice dancing Nicolas Nadeau Julianne Séguin / Charlie Bilodeau Piper Gilles / Paul Poirier Jin Boyang Yu Xiaoyu / Zhang Hao Corea Del Nord Corea Del Nord Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Chafik Besseghier

Romain Ponsart

TBD Laurine Lecavelier

Maé-Bérénice Méité

TBD Lola Esbrat / Andrei Novoselov

Vanessa James / Morgan Ciprès Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac

Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron

TBD Daniel Samohin Carolina Kostner Giappone Giappone Keiji Tanaka Marin Honda

Rika Kihira

Mai Mihara Deniss Vasiļjevs Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Dmitri Aliev

Alexander Samarin Stanislava Konstantinova

Evgenia Medvedeva

Maria Sotskova Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii Betina Popova / Sergey Mozgov

Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Olivia Smart / Adrián Díaz Matilda Algotsson Stati Uniti Stati Uniti Jason Brown

Nathan Chen Bradie Tennell Haven Denney / Brandon Frazier

Tarah Kayne / Danny O’Shea Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker

Rachel Parsons / Michael Parsons

Foto: Valerio Origo