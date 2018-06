Partite di oggi Mondiali 2018 (20 giugno): gli orari e su che canale vederle in tv e streaming

Giornata scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il programma di oggi mercoledì 20 giugno è particolarmente intenso e avvincente, ben tre partite in calendario con tanto spettacolo assicurato e divertimento garantito. Scenderanno in campo ben tre big, super favorite nei rispettivi impegni contro avversarie di seconda fascia ma non bisogna sottovalutare nessuno durante una rassegna iridata per evitare delle clamorose sorprese.

L’Uruguay se la dovrà vedere con l’Arabia Saudita, travolta dalla Russia per 5-0 nel match d’apertura e desiderosa di riscatto. La Celeste, però, sembra decisamente più forte e punta a una comoda vittoria per qualificarsi agli ottavi di finale: attenzione alla differenza reti, fondamentale in ottica primo posto. Portogallo e Spagna tornano a giocare dopo lo spettacolare pareggio nello scontro diretto iniziale, entrambe chiamate a un impegno sulla carta agevole e assolutamente da vincere per avvicinare il passaggio del turno. I Campioni d’Europa apriranno la giornata contro il Marocco che invece si gioca il tutto per tutto dopo aver perso all’esordio, le Furie Rosse dovranno addomesticare l’Iran in serata.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e l’orario d’inizio delle partite di oggi (mercoledì 20 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO:

14.00 Portogallo vs Marocco (gruppo B, a Mosca)

17.00 Uruguay vs Arabia Saudita (gruppo A, a Rostov)

20.00 Iran vs Spagna (gruppo B, a Kazan)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite di oggi saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Previste le diretta streaming sul sito Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













