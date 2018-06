Panama-Tunisia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Blas Perez sfida Wahbi Khazri

Una sfida solo per l’onore quella tra Panama e Tunisia ai Mondiali 2018 di calcio. Entrambe le squadre sono infatti già eliminate, ma proveranno a lasciare un segno in questa rassegna iridata e non chiudere a zero punti il Gruppo G. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match.

Partiamo dal Panama con Gomez che si affiderà ancora agli undici titolari. Tra i pali Benedo e davanti a lui difesa a quattro con Murillo, Escobar, Roman Torres e Davis. In mediana confermata la coppia Gomez-Godoy, mentre in attaccato Barcenas, Cooper e Rodriguez saranno a supporto dell’unica punta Blas Perez.

Passiamo alla Tunisia con Maaloul che invece cambierà qualcosa in difesa. Infatti davanti a Mustapha, troveremo il quartetto formato da Maaloul, Meriah, Benalouane e Nagguez, con gli ultimi due che partiranno quindi titolari questa volta. Confermati invece gli altri giocatori, con la coppia Sassi-Skhiri a centrocampo e sulla trequarti il terzetto con Badri, Khaoui e Ben Youssef. A guidare l’attacco nordafricano troveremo sempre Wahbi Khazri.

Le probabili formazioni di Panama-Tunisia

PANAMA (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Escobar, R. Torres, Davis; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez. All. Gomez

TUNISIA (4-2-3-1): Ben Mustapha; Nagguez, Meriah, Benalouane, Maaloul; Sassi, Skhiri; Badri, Khaoui, Ben Youssef F.; Khazri. All. Maaloul

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maxisport / Shutterstock.com