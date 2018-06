Panama-Tunisia, Mondiali 2018: a Saransk in palio l’onore. Unico obiettivo non terminare a quota zero

Non avrà nulla da dire in termini di qualificazione, ma la partita in programma domani sera alle ore 20.00 italiane a Saransk, valida per il Gruppo G dei Mondiali di calcio, promette comunque spettacolo: Panama-Tunisia vedrà il confronto tra due squadre già eliminate, ma che non avranno alcuna voglia di rimanere a quota zero in classifica.

La festa panamense è scattata già al gol di Baloy contro l’Inghilterra, prima, storica marcatura dei Canaleros alla fase finale di un Mondiale, ora i centroamericani possono anche pensare di alzare l’asticella e cercare il primo punto, riuscendo nell’impresa di strappare un punto ai tunisini.

La Tunisia dal canto suo dopo aver ceduto soltanto nel finale contro l’Inghilterra, ha subito cinque reti dal Belgio, anche se, va sottolineato, è andata in rete in entrambe le partite disputate, subendo anche meno gol rispetto agli avversari. Anche ai nordafricani ora non resta che togliere lo zero dalla casella dei punti fatti.

Potrebbe essere la sfida tra Roman Torres, altro eroe nazionale panamense, che ha messo a segno lo storico gol qualificazione nel girone conclusivo della Concacaf, e Wahbi Khazri, bomber tunisino, in rete contro il Belgio, reduce da una buona stagione in Ligue 1 nel Rennes.













Foto: lev radin / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it