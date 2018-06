Pallavolo, lo sfogo di Blengini: “Calendario folle. Da un mese siamo in giro per il mondo senza poterci allenare”

Si sfoga, alla vigilia di una sfida fondamentale come quella tra Italia e Russia, che si disputerà stasera alle 20.30, dove gli azzurri andranno a caccia di una vittoria per continuare ad inseguire il sogno della Final Six della Nations League 2018 di volley maschile, il ct dell’Italia Gianlorenzo Blengini. In un’intervista al Corriere dello Sport l’allenatore azzurro ha criticato, e non poco, la manifestazione.

Si pensa già al Mondiale: “È dall’inizio di questa Nations League che ci penso, il che non significa non dare peso a questa manifestazione, anzi, io voglio passare il turno vincendo tutte e tre le partite di Modena. Ma quello del Mondiale resta il nostro grande obiettivo”.

Sulle difficoltà fisiche nella manifestazione itinerante: “Come squadra europea siamo stati tra chi ha viaggiato di più e il perché non lo so: il risultato è che non ci siamo allenati mai, nemmeno una volta. Il nostro allenamento in concreto è stato giocare. Abbiamo faticato anche a risparmiare qualche giocatore chiave, perché le regole internazionali ci impongono di schierare sempre la migliore squadra possibile e concedere qualche riposo significava poter imporre in qualche sanzione. Ma qualcuno ha riposato lo stesso di recente, oltre non sarebbero potuti andare”.

Sulle ultime tre partite: “A Modena rientrano Zaytsev, che farà il debutto in gialloblu nella sua nuova casa, Colaci e Giannelli che si è infortunato ma sta meglio. Non andremo per il sottile, dobbiamo vincerle tutte e tre e non sarà facile: abbiamo di fronte tre delle cinque squadre già qualificate, squadre forti, toste e preparate. Giocheranno i migliori, daremo tutto e ci aspettiamo tanto dal pubblico più caldo ed esperto d’Italia”.













