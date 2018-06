Pallanuoto: Settebello in raduno verso i Giochi del Mediterraneo. I convocati di Sandro Campagna

Terminate, con la Champions League di Genova, le manifestazioni dedicate ai club, l’estete della pallanuoto si infiamma ovviamente con le nazionali. Il Settebello è in raduno sotto gli ordini di Sandro Campagna in quel di Ostia: dal 14 al 23 giugno, con una due giorni nella quale sarà presente anche il Giappone, per preparare al meglio i Giochi del Mediterraneo di Tarragona e gli Europei di Barcellona.

Le parole di Campagna alla FIN: “Seguo con attenzione tutte le squadre italiane che rappresentano il nostro movimento, formando e accrescendo i giocatori che raggiungono le squadre nazionali e garantendo ciclicità di prestazioni e risultati. Resto a disposizione di tutti i tecnici per momenti di condivisione e confronto, come è sempre stato, e auguro l’in bocca al lupo alle società ancora impegnate nei rispettivi campionati e a quelle attese dalle finali giovanili. L’obiettivo mio e della Federazione è proseguire il cammino intrapreso e confermare le squadre nazionali nell’elite della pallanuoto mondiale”.

I convocati:

Zeno Bertoli, Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Edoardo Di Somma, Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo e Gianmarco Nicosia (BPM Sport Management), Alessandro Velotto e Vincenzo Dolce (CC Napoli), Giacomo Casasola (CC Ortigia), Matteo Aicardi, Jacopo Alesiani, Michael Alexandre Bodegas, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique Gonzalo, Francesco Massaro e Guillermo Molina (Pro Recco), Luca Damonte (RN Savona), Vincenzo Renzuto Iodice (Jug Dubrovnik).













gianluca.bruno@oasport.it