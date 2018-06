Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: un torneo stellare, ci sono tutte le big! Settebello al completo

Dopo le delusioni per ciò che poteva essere e non è stato nella Final Eight di Champions League in quel di Genova, si chiude la stagione per i club ed entra nel vivo l’estate, come di consueto dedicata alle Nazionali. L’appuntamento più importante sarà sicuramente l’Europeo di Barcellona, che scatterà il prossimo 16 luglio. Per preparare al meglio la manifestazione continentale Sandro Campagna ha deciso di puntare tutto sui Giochi del Mediterraneo: un’Italia al completo in quel di Tarragona, dove scatterà la competizione del Mare Nostrum dal 22 giugno.

Sono presenti davvero tutte le stelle per quanto riguarda il Settebello. Convocati Zeno Bertoli, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo, Guillermo Molina Rios, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto. Molto probabilmente, salvo alcuni aggiustamenti, questa sarà la rosa che prenderà il via anche per quanto riguarda gli Europei. Presenti i nuovi arrivati Echenique e Molina, che sono già stati testati nella scorsa Europa Cup. Fase di preparazione, con carichi di lavoro alti, ma si può puntare già a giocarsi il bersaglio grosso.

Sarà però un torneo stellare, viste le rivali presenti. Serbia, Montenegro, Spagna e Grecia: ancora da scoprire le rose delle varie compagini, ma siamo sicuri che viste le tradizioni riusciranno a mettere in acqua sicuramente degli uomini di livello. Ad esempio, anche le seconde linee della Serbia sarebbero titolari in tutte le squadre europee. Probabile che poi le nazionali mediterranee facciano scelte simili a quelle del Settebello, come Spagna e Grecia, che probabilmente sfrutteranno questo appuntamento per testarsi al meglio in vista degli Europei, che soprattutto per gli iberici rappresentano un passaggio importante.

Formula particolare: due gironi da quattro squadre (gli azzurri saranno inseriti in quello con Spagna, Turchia e Grecia), tre partite dunque da giocare nella fase preliminare. Le prime di ogni raggruppamento andranno a giocarsi l’oro, le seconde invece il bronzo.













