Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma, orari e tv

L’Italia si presenta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona con il Settebello al gran completo: la nazionale italiana di pallanuoto maschile è stata inserita nel girone con Spagna, Turchia e Grecia. Esordio contro i padroni di casa mercoledì 27 alle 20.50, si replica giovedì 28 alla stessa ora contro la Turchia. Chiusura del girone venerdì 29 alle 18.40 contro la compagine ellenica. Non si può sbagliare: le prime si giocheranno l’oro domenica 1 luglio alle 12.10.

I Giochi del Mediterraneo verranno trasmessi in diretta streaming su Olympic Channel, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale dell’evento dal 22 giugno all’1 luglio. Di seguito il calendario completo della pallanuoto maschile nella manifestazione.

27.06.18 14:20 – 16:20 Fase a gironi U – Serbia vs Portogallo

27.06.18 16:30 – 18:30 Fase a gironi U – Montenegro vs Francia

27.06.18 18:40 – 20:40 Fase a gironi U – Grecia vs Turchia

27.06.18 20:50 – 22:50 Fase a gironi U – Italia vs Spagna

28.06.18 14:20 – 16:20 Fase a gironi U – Serbia vs Francia

28.06.18 16:30 – 18:30 Fase a gironi U – Montenegro vs Portogallo

28.06.18 18:40 – 20:40 Fase a gironi U – Grecia vs Spagna

28.06.18 20:50 – 22:50 Fase a gironi U – Italia vs Turchia

29.06.18 14:20 – 16:20 Fase a gironi U – Serbia vs Montenegro

29.06.18 16:30 – 18:30 Fase a gironi U – Francia vs Portogallo

29.06.18 18:40 – 20:40 Fase a gironi U – Grecia vs Italia

29.06.18 20:50 – 22:50 Fase a gironi U – Spagna vs Turchia

30.06.18 12:20 – 14:20 Finale 7°-8° posto U – 4A vs 4B

30.06.18 14:30 – 16:30 Finale 5°-6° posto U – 3A vs 3B

01.07.18 09:30 – 11:30 Finale 3°-4° posto U – 2A vs 2B

01.07.18 12:10 – 14:10 Finale 1°-2° posto U – 1A vs 1B













Foto: Renzo Brico

robertosantangelo@oasport.it