Pallanuoto femminile, Italia-Cina 14-3: il Setterosa vince anche la terza ed ultima amichevole

Il Setterosa ha vinto anche la terza ed ultima amichevole contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: dopo il sofferto 8-7 di Firenze, ed il 15-4 di Prato, oggi a Milano è arrivato un altro largo successo, stavolta per 14-3, dominando nella prima metà della gara.

La selezione partirà alla volta di Tarragona, per prendere parte ai Giochi del Mediterraneo, che rappresentano una delle ultime uscite prima della rassegna continentale di luglio, che sarà preceduta anche dal 4 Nazioni in Olanda, che si giocherà dal 4 al 6 luglio. Di seguito il tabellino della sfida.

ITALIA-CINA 14-3

ITALIA: Gorlero, Tabani, Garibotti 2, Avegno 2, Queirolo 2, Aiello, Picozzi 1, Bianconi 2, Emmolo 2, Palmieri 2, Cotti, Dario, Sparano, Gragnolati Galardi, Chiappini 1. All. Conti

CINA: Peng, Zhai 2, X. Wang, Bi, Niu, Guo, Nong 1, H. Wang, D. Zhang, Chen, J. Zhang, Shen, J. Lu, N. Lu. All. Gong Dali

Arbitri: Wenghenroth e Colombo

Note: parziali 2-0, 6-1, 3-0, 3-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli.













Foto: Daniela Bolla

