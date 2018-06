Pallanuoto femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia-Spagna 8-9. Setterosa d’argento, ma quanti rimpianti

Il Setterosa manca l’appuntamento con la storia dei Giochi del Mediterraneo: la prima medaglia d’oro in assoluto della pallanuoto femminile è della Spagna, che batte in finale l’Italia per 9-8. Medaglia di bronzo alla Grecia, che batte 15-5 la Francia, mentre il quinto posto è del Portogallo, che supera 16-8 la Turchia.

Avvio positivo per il Setterosa, che sblocca con Garibotti, ma Forca pareggia subito. Ancora Garibotti riporta in vantaggio le azzurre, poi Leiton trova il pari in superiorità in chiusura di frazione. Dopo il 2-2 del primo parziale, l’Italia inizia ad avere difficoltà a tirare nello specchio della porta avversaria, e le padrone di casa ne approfittano, chiudendo la prima metà di gara sul 4-2, grazie alle marcature di Anna Espar e Ortiz.

Nel terzo periodo Bianconi trova immediatamente la rete del 3-4, poi il Setterosa spegne nuovamente la luce: Leiton e Bach portano la Spagna sul 3-6, poi Emmolo trova la rete della speranza. La furia iberica però non si placa: ancora Ortiz ed Anna Espar, come nel secondo periodo ricacciano a -4 le italiane. Il gol di Avegno a fil di sirena lascia una flebile speranza alle azzurre, che iniziano l’ultimo quarto sotto 5-8.

La reazione del Setterosa però è tardiva: Emmolo e Tabani riportano le azzurre sul 7-8, ma immediatamente la Spagna con Garcia trova il nuovo +2. Ancora Emmolo riporta l’Italia a -1, sull’8-9 a 1’15” dalla sirena, e le azzurre hanno un’unica azione per tentare il pari, ma non riescono neppure a tirare in porta. Finisce così 8-9 per la Spagna, il Setterosa è d’argento.













Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it