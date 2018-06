Pallanuoto femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia-Francia 11-3. Poker Bianconi, ottimo inizio del Setterosa

Inizia bene l’avventura del Setterosa ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana di pallanuoto femminile ha sconfitto all’esordio la Francia per 11-3 e domani sfiderà la Turchia sempre alle 9.30 nella gara che potrebbe spalancare alla nostra selezione le porte verso la finale per l’oro.

Un poker di Bianconi, mattatrice della gara, una doppietta di Picozzi ed una marcatura a testa per Garibotti, Queirolo, Emmolo, Cotti e Lavi: queste le azzurre andate in gol questa mattina. Per le transalpine hanno mosso lo score Millot, Valverde e Daule. Ricordiamo che al termine della fase a gironi ci saranno direttamente le finali, in programma sabato 30.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it