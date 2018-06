Pallanuoto femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: esordio vincente per Italia e Spagna. Domani verrà definita la finale per l’oro?

Va in archivio la prima giornata della pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo la vittoria del Setterosa in apertura di programma per 11-3 sulla Francia, è arrivata nel Girone B una soffertissima affermazione della Spagna sulla Grecia per 9-8. Hanno riposato oggi Turchia e Portogallo.

Nel Girone A, come detto, la nazionale italiana ha avuto vita facile contro la compagine transalpina, mai in partita e battuta per 11-3. Domani le azzurre torneranno in acqua contro la Turchia: in caso di vittoria, per il Setterosa scatterà la qualificazione alla finale per l’oro di sabato 30.

Nel Girone B, al contrario, la sfida tra Spagna e Grecia è stata tiratissima e le padrone di casa l’hanno spuntata nel finale per 9-8 contro la formazione ellenica. Anche in questo caso la partita di domani potrebbe già delineare la finalista per l’oro: qualora la Spagna dovesse battere il Portogallo, giocherebbe poi per il titolo.













Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it