Pallamano, Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018: Montenegro sul velluto nel torneo femminile, i risultati di domenica 24 giugno

Seconda giornata di gare a Tarragona, per quanto concerne i tornei di pallamano, nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, ospitati quest’anno proprio dalla città catalana. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di una giornata che non ha visto l’Italia in campo.

UOMINI

Nel girone A è la Tunisia a far voce grossa, candidandosi al primo posto nel girone, a seguito del 33-29 inflitto alla Slovenia, mentre il raggruppamento B è affare della Croazia, che dopo aver superato l’Italia ieri sconfigge anche l’Algeria 37-26, con gli azzurri che si giocheranno tutto domani, proprio contro gli africani. Nel gruppo D l’Egitto piega 34-29 la Macedonia, con il quadro chiuso dal 24-24 tra Serbia e Turchia, e dal successo della Spagna sul Portogallo per 34-22.

GIRONE A

Tunisia-Slovenia 33-29

GIRONE B

Croazia-Algeria 37-26

GIRONE C

Spagna-Portogallo 34-22

GIRONE D

Egitto-Macedonia 34-29

Serbia-Turchia 24-24

DONNE

Con l’Italia a riposo, la Spagna conquista una vittoria importante contro la Grecia per 27-12, mentre nell’altra gara del gruppo A la Slovenia sconfigge il Portogallo 29-24. Passando al gruppo B, è il Montenegro a far la parte del leone, superando 34-21 la Turchia, con la Serbia che si impone 33-21 sull’Egitto.

GIRONE A

Spagna-Grecia 27-12

Slovenia-Portogallo 29-24

GIRONE B

Montenegro-Turchia 34-21

Serbia-Egitto 33-21

