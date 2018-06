Pallamano, Giochi del Mediterraneo 2018: la finale maschile è Croazia-Tunisia, Spagna e Turchia giocheranno per il bronzo

Si sono concluse le semifinali maschili del torneo di pallamano ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. I padroni di casa della Spagna masticano amaro, perché escono sconfitti dalla semifinale con la Croazia, finita oltre i tempi regolamentari. I croati affronteranno in finale la Tunisia, che nel primo incontro del giorno ha superato la Turchia.

La semifinale tra Spagna e Croazia si è decisa nel secondo tempo supplementare: il risultato finale è di 29-31. Decisivi, per la Croazia, i 9 gol su 13 tiri di Halil Jaganjac, validamente supportato da Jakov Vrankovic (5/9) e da David Mandic, che invece non sbaglia un colpo (5/5). Per la Spagna, ci sono sì belle prestazioni di Aitor Arino Bengoechea (7/10 con 3/4 dalla linea del rigore) e di altri tre giocatori a quota 5 reti, ma a tutto ciò fa da contraltare la prestazione negativa di Daniel Dujshebaev, che ha realizzato soltanto un tiro degli otto che si è preso.

Per la Croazia ci sarà la Tunisia, che ha avuto meno difficoltà a superare la Turchia (28-21). Se la Turchia, nei fatti, trova molto da Doruk Pehlivan (9/15) e quasi nulla dagli altri, la Tunisia conta invece sull’ottima vena di Rafik Bacha, che fa 8/8 al tiro. Di livello anche la prestazione di Mosbah Sanai, che chiude con 6/9.

Ai Giochi del Mediterraneo una finale Croazia-Tunisia c’era già stata: era il 2001, si giocava a Tunisi e la Croazia batté i padroni di casa per una sola rete (25-24). Domenica 1° luglio, per i nordafricani giungerà dunque l’ora della rivincita contro una squadra che di edizioni ne ha vinte tre da Paese indipendente (nelle altre cinque occasioni c’era la Jugoslavia unita).

Foto: realites.com.tn