Pagelle Svezia-Corea del Sud, Mondiali 2018: 1-0. Vittoria meritata degli scandinavi, la Corea non si rende mai pericolosa

La Svezia sconfigge con il punteggio di 1-0 la Corea del Sud nel match di esordio del Gruppo F, al termine di un match decisamente combattuto ma nel quale gli scandinavi hanno meritato il successo. La gara si è sbloccata solamente su calcio di rigore, trasformato dal capitano Granqvist, ma i gialloblù si sono resi pericolosi in diverse occasioni. Per gli asiatici, invece, novanta minuti con pochissimi guizzi nei quali hanno pensato maggiormente a difendere piuttosto che ad attaccare. Tre punti pesanti per la Svezia che mette un bel mattoncino per il suo prosieguo a Russia 2018 in un girone non certo semplice. Di seguito le pagelle di Svezia-Corea del Sud.

SVEZIA (4-4-2)

Olsen 6 – Sostanzialmente spettatore non pagante. La Corea del Sud dalle sue parti non si vede quasi mai e non deve compiere parate degne di nota. Nei prossimi match, contro Germania e Messico, avrà molto più lavoro.

Augustinsson 6 – Poco lavoro da svolgere in chiusura, per cui si fa vedere anche in fase offensiva. Novanta minuti solidi.

Granqvist 7 – La Corea del Sud lo impegna davvero pochissimo in fase offensiva, per cui il capitano si sgancia spesso in avanti, nonostante sia il centrale difensivo. Si procura un paio di occasioni che non riesce a trasformare, quindi arriva il calcio di rigore che trasforma in maniera impeccabile.

Jansson 6.5 – Anche per lui partita tutto sommato tranquilla, ma senza sbavature. Sui palloni alti ha gioco facile, nello stretto chiude tutto quello che si trova in zona.

Lustig 6 – Attento ed efficace. Non sbaglia niente e si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Claesson 6 – Si fa notare in diverse occasioni e disputa una prova senza sbavature.

Larsson 6.5 – Uno dei migliori in campo, unendo quantità e qualità. Si fa sentire in entrambe le fasi e, non ultimo, si procura il penalty che ha regalato l’1-0 ai suoi. Esce zoppicando con un problema al polpaccio. Il CT Andersson incrocia le dita per non perderlo per i prossimi impegni. Dal 36’st Svensson s.v.

Ekdal 6 – L’ex centrocampista di Juventus e Bologna non fa sfracelli, ma regala ordine al reparto e, quando può, fa valere anche il fisico contro gli avversari. Esce stremato a metà ripresa. Dal 26’st Hiljemark 6 – Entra per dare man forte in mezzo al campo. Guida il reparto con lucidità e sfrutta la sua freschezza rispetto agli avversari. Gioca 20 minuti importanti.

Forsberg 6 – Da un giocatore simile ci si aspetta sempre decisamente di più. Svolge il compitino e poco altro. Contro una rivale morbida come la Corea poteva, e doveva, illuminare molto di più con le sue giocate.

Berg 5.5 – Sbaglia un gol già fatto al 20’pt sparando addosso a Cho Hyun-Woo quando i suoi tifosi stavano già immaginando il vantaggio. Ci prova in alcune occasioni di testa, sfruttando la sua stazza, ma risulta poco pericoloso. Tanta buona volontà, poca qualità.

Toivonen 6 – Riceve pochissime palle giocabili e, letteralmente, fa quello che può. Prova a svariare parecchio ed a rendersi utile. Dal 31’st Thelin s.v.

COREA DEL SUD (4-3-3)

Cho Hyun-Woo 6.5 – Salva la propria porta in un paio di occasioni dimostrandosi concentrato e reattivo. Sul calcio di rigore non può nulla.

Lee Yong 6 – La Svezia attacca poco sulle fasce e ha vita abbastanza facile. Non si vede quasi mai in avanti ma, quantomeno, non concede occasioni alle sue spalle.

Jang Hyun-Soo 6 – Finchè può fa il suo e chiude tutto. La Svezia la mette molto sul fisico e sulle palle alte e, proprio per questo, soffre, ma non dispiace. Capitolano solo per un calcio di rigore.

Kim Young-Gwon 6 – Stesso discorso del compagno di reparto. Se la Corea del Sud perde non è colpa certo dei centrali di difesa.

Park Joo-Ho 6 – Sfortunatissimo. Esce per un problema muscolare alla coscia destra dopo appena 27 minuti e lascia la fascia sinistra dove, fino a quel momento, stava facendo il suo. Dal 27’pt Kim Min-Woo 5 – Con un suo intervento in ritardo procura il calcio di rigore che porta in vantaggio la Svezia. Fino a quel momento aveva sofferto assieme ai compagni, che tradisce con una entrata davvero fuori tempo.

Lee Jae-Sung 5.5 – Novanta minuti di sofferenza. Il centrocampo svedese, quando riesce, toglie il tempo di ragionare in mezzo al campo, ed i coreani vanno in affanno.

Ki Sung-Yong 5.5 – Passa più tempo a rincorrere gli avversari che a impostare una azione d’attacco. Il reparto non riesce a dare una mano agli attaccanti, ma non ne hanno modo.

Koo Jae-Chol 5.5 – Fatica, e non poco, contro l’aggressività degli svedesi e riesce a combinare ben poco. Raramente riesce a tenere palla e ad innescare le punte. Dal 28’st Lee Seung Woo

Hwang Hee-Chan 5 – Davvero male. La Corea prova a giocare in contropiede per sfruttare la velocità dei suoi esterni d’attacco. Obiettivo fallito completamente. Non lo si vede mai nel vivo del gioco e non si rende pericoloso in nessuna occasione.

Kim Shin-Wook 5 – Gioca a sorpresa e dovrebbe essere il perno del tridente coreano. Nel match si segnala solamente per un cartellino giallo e poco altro. Mai pericoloso e mai nel vivo dell’azione. Esordio al Mondiale davvero deludente e anonimo. Dal 21’st Jung Woo-Young 6 – Fa meglio di Kim Shin-Wook, ma ci voleva davvero poco, anche se combina poco o niente.

Son Heung-Min 5.5 – Dal giocatore del Tottenham ci si aspettava ben altra prova. Si accende raramente e, quantomeno nel finale, prova a rendersi utile e pericoloso. Match scialbo e prova opaca.

