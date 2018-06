Pagelle Russia-Arabia Saudita 5-0, Mondiali 2018: Golovin devastante, Cheryshev entra e fa la differenza

La Russia parte col piede giusto e all’esordio conquista una bella vittoria per 5-0 contro l’Arabia Saudita nella prima partita del gruppo A, match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa approcciano la gara con piglio deciso e passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Gazinskiy. A raddoppiare ci pensa Cheryshev al termine della prima frazione. E così la ripresa è pura accademia e ci pensano il neo entrato Dzyuba, Cheryshev e Golovin ad annicihilire un’Arabia Saudita poco reattiva nel corso dell’intera sfida. Di seguito, le pagelle del match:

RUSSIA

Akinfeev 6 – Poco impegnato dall’attacco saudita, si limita all’ordinaria amministrazione e si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Fernandes 6,5 – Blinda la corsia destra con grande autorità e si fa notare anche con un paio di incursioni offensive.

Kutepov 6,5 – Il buon feeling con Ignashevich rappresenta un fattore importante per la tenuta difensiva della compagine russa.

Ignashevich 6,5 – Esperienza e carisma da vendere per il centrale russo, la cui autorità gli consente di guidare con orgoglio e sostanza il pacchetto arretrato dei padroni di casa.

Zhirkov 6,5 – Si sacrifica in fase difensiva, mostrando una straordinaria maturità, acquisita con la sua lunga esperienza nei principali campionati europei.

Zobnin 6,5 – Svolge bene le due fasi del gioco e funge da raccordo tra i reparti di centrocampo e attacco.

Gazinskiy 7 – Tanta sostanza e una rete storica. Il suo preciso colpo di testa coincide con il primo gol dei Mondiali 2018 e regala alla Russia il meritato vantaggio in avvio di gara.

Golovin 7,5 – Scorribande costanti sulla fascia e tra le linee di centrocampo e attacco. Suo l’assist per il gol di Gazinskiy, sua anche la giocata che pone Cheryshev nelle condizioni di raddoppiare. Splendida la punizione in pieno recupero per la cinquina russa.

Samedov 6 – Percorre la fascia in lungo e in largo, tenendo bene anche in fase di interdizione. Un paio di belle giocate innescano la manovra offensiva vivace dei padroni di casa. Dal 64′ Kuziaev 6 – Entra a giochi ormai fatti e contribuisce a garantire equilibrio alla sua squadra nelle fasi conclusive del match.

Smolov 6 – Fa reparto da solo, dando sportellate ai difensori e tenendo alto il baricentro della sua squadra. Rinuncia a rendersi pericoloso in attacco, svolgendo un importante lavoro per la squadra. Dal 70′ Dzyuba 7 – Entra e dopo appena un minuto appoggia la palla in rete, partecipando alla festa russa.

Dzagoev 6 – La sfortuna lo mette fuori causa per infortunio a metà del primo tempo. Dal 24′ p.t. Cheryshev 8 – Entra subito nel vivo della partita e con un gran gol manda in visibilio i tifosi. A tempo quasi scaduto mette a segno anche la rete del definitivo 4-0. Giornata memorabile per lui.

All.: Cherchesov 8 – Ottimo l’approccio dei suoi ragazzi, che entrano in campo con grande fame di vittorie e si battono con grinta e carattere, chiudendo la pratica già nella prima frazione. Indovina anche i cambi, inserendo in campo gli autori del secondo e del terzo gol.

ARABIA SAUDITA

Al-Mayouf 4,5 – Incerto in occasione del primo gol. Il suo tuffo poco convinto sul colpo di testa di Gazinskiy non lo rende affatto esente da colpe. Subisce 5 reti e non oppone grande resistenza.

Al-Sahrani 6 – Il più attivo tra i Figli del Deserto. Le sue incursioni sulla fascia vivacizzano la sterile manovra della compagine saudita.

O. Hawsawi 4,5 – Va in bambola contro Smolov e si fa beffare in occasione dei due gol della Russia.

M. Hawsawi 4,5 – Anche lui è in costante affanno e Golovin spesso e volentieri lo punta e lo lascia sul posto.

Al-Burayk 5 – Non trova quasi mai lo spazio per attaccare ed è in balia dei russi nelle prime fasi del match. Pian piano trova le misure agli avversari, ma ormai è tardi per rimediare.

Otayf 5 – Lento e compassato in mediana, si fa travolgere dalla velocità della manovra russa. Dal 64′ Al Muwallad 5,5 – Prova a dare sostanza all’attacco, ma non riesce ad essere incisivo.

Al-Jassim 5 – Le folate dei padroni di casa lo colgono spesso di sorpresa. Stenta a dare ritmo al gioco dei Figli del Deserto.

Al Faraj 5 – Crea pochi pericoli alla retroguardia russa e si lascia imbrigliare da Zhirkov.

Al Shehri 5 – Decisamente al di sotto dei suoi standard, non riesce praticamente mai a dare una svolta alla manovra offensiva della sua squadra. Dal 74′ Bahebri s.v.

Al-Dawsari 5,5 – Prova inizialmente a creare qualche grattacapo a Fernandes, ma quando la Russia inizia a prendere campo anche per lui gli spazi si riducono a dismisura.

Al-Sahlawi 4,5 – Non riesce a tener fede al suo ruolo di leader del gruppo e stenta a trascinare i suoi nei momenti chiave del match. Dall’85’ Aseri s.v.

All.: Pizzi 4,5 – L’avvio choc dei suoi ragazzi è figlio di un impatto timoroso, i cui effetti si avvertono durante l’intera partita.











