Pagelle Polonia-Colombia 0-3, Mondiali 2018: Falcao, Cuadrado e Rodriguez stellari. Lewandowski e compagni demoliti

La Colombia ha sconfitto la Polonia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018. I Cafeteros si sono imposti nettamente con pieno merito e rimangono in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre i biancorossi sono eliminati. Di seguito le pagelle.

COLOMBIA:

OSPINA: 6. Non viene praticamente mai impegnato. L’estremo difensore fa buona guardia alla sua porta in una serata indimenticabile.

ARIAS: 7. Spinge tantissime sulla fascia, mette in difficoltà gli avversari, alimenta l’azione e non concede mai spazi.

MINA: 7. Sblocca la partita indirizzando in porta l’assist perfetto di Rodriguez. Il difensore centrale svolge poi un ottimo lavoro di contenimento nella serata no della Polonia.

SANCHEZ: 6,5. Non fa passare nulla, si comporta da impenetrabile difensore centrale. Davvero encomiabile in coppia con Mina.

MOJICA: 6,5. Non deve strafare sulla fascia ma non disdegna qualche incursione in avanti, la Polonia non riesce a sfondare più di tanto delle sue parti.

AGUILAR e BARRIOS: 6. Perfetto filtro di collegamento tra la difesa e i fenomeni davanti.

(URIBE): S.V. Entra al posto di Aguilar.

RODRIGUEZ: 8. Davvero imperiale per fantasia, costruzione di gioco, intensità in manovra e qualità di palleggio. Un giocatore davvero eccezionale: non segna ma gli assist per Mina e Cuadrado sono stati sublimi.

CUADRADO: 7,5. Ringrazia Falcao per l’assist e firma la terza rete, ciliegina sulla torta di una prestazione fatta di tanto cuore, qualità, grinta: la qualità in mezzo al campo non è mai mancata.

QUINTERO: 7,5. Faro di riferimento in avanti per la Colombia, mette sempre lo zampino e si fa apprezzare in occasione del secondo gol.

(LERMA): S.V. Entra a partita già decisa.

FALCAO: 8. Un terminale offensivo onnipresente, si inventa il secondo gol e tiene sempre altissima la squadra con assoluta personalità: fuoriclasse sempre più acclarato.

(BACCA): S.V. Entra per condedere la standing ovation a Falcao.

POLONIA:

SZCZESNY: 5. Deve prendere il pallone in fondo alla rete per ben tre volte anche se non è più di tanto colpevole sui gol.

BEDNAREK: 4,5. Preso costantemente di mira al centro, pessima guardia su Cuadrado e Rodriguez, si prende anche un’ammonizione: serata da incubo.

PAZDAN e PISCZSEK: 4,5. Un disastro sulle fasce, la Colombia sfonda ripetutamente loro non ci capiscono nulla e crollano a ripetizione sulle percussioni avversarie.

(GLIK): S.V. Entra per Pazdan ma non può fare molto.

RYBUS: 5. Inesistente in fase di spinta, le sue incursioni doveva essere un’arma della Polonia e invece non si sono viste.

GORALSKI: 4,5. Terribile prestazione per il centrocampista che perde diverse contrasti, lascia troppo spazio agli avversari e soprattutto non alimenta mai l’azione.

KRYCHOWIAK: 4. Ci si aspettava qualcosa in più dai suoi piedi ma anche lui fallisce totalmente l’esame del nove.

BERESZYNSI: 4,5. In crisi totale, va in difficoltà ripetutamente e può fare davvero poco.

(TEODORCZYK): S.V.

KOWNACKI e ZIELINSKI: 4. Invisibili in avanti, non riescono a tenere alta la squadra, si fanno totalmente annullare dalla difesa avversaria.

(GROSICKI): S.V. Entra per Kownacki ma non cambia la musica.

LEWANDOWSKI: 5. Doveva essere il bomber trascinatore, si accede soltanto in due occasioni.













Foto: cp dc press shutterstock