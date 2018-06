Pagelle Panama-Tunisia 1-2, Mondiali 2018: Rodriguez illude, Ben Youssef è tarantolato, Khazri timbra la rimonta

Il Panama sfiora la conquista del primo punto della sua storia calcistica ai Mondiali, ma si fa rimontare dalla Tunisia nell’ultima partita del gruppo F. Un tiro fortunoso di Rodriguez, finito in rete a causa di una deviazione di Meriah, illude i panamensi, che nella ripresa però crollano sotto i colpi di Ben Youssef e Khazri che timbrano la vittoria dei nordafricani e relegano il Panama all’ultimo posto nel girone. Di seguito, le pagelle del match:

PANAMA

Penedo 6 – Si disimpegna bene quando viene chiamato in causa e si rivela piuttosto abile nelle uscite, ma nella ripresa Ben Youssef e Khazri lo beffano due volte.

Machado 5,5 – Spinge sulla fascia con grande costanza, anche se in fase difensiva non è sempre impeccabile.

R. Torres 6 – Qualche disattenzione nella fase di contenimento, ma anche un paio di belle chiusure in situazioni piuttosto delicate. Dal 56′ Tejada 5 – Gli avversari sfondano dalle sue parti e gli creano non pochi imbarazzi.

Escobar 5,5 – Va in difficoltà contro la velocità degli attaccanti tunisini, ma se la cava con esperienza. Lascia troppo solo Khazri in occasione del gol.

Ovalle 6 – Si propone con frequenza in sovrapposizione sulla fascia sinistra e sfonda a più riprese, facendo il bello e il cattivo tempo sulla corsia.

Barcenas 5 – Prova a dettare i tempi della manovra e ogni tanto si lascia andare a qualche sortita offensiva, ma nella ripresa viene sovrastato dagli avversari.

Avila 6,5 – Detta i tempi della manovra con buona qualità e mostra una discreta abilità nel fraseggio. Dall’81’ Arroyo s.v.

Gomez 6 – Si mette in mostra con un paio di belle giocate che illuminano la manovra panamense, ma si accende solo ad intermittenza.

Godoy 6 – Attacca e poi ripiega in fase di contenimento, mettendosi al servizio dei compagni nei momenti di difficoltà. Spreca nel finale l’occasione del 2-2.

Rodriguez 6,5 – Affonda con grinta sulla fascia e si rivela decisamente reattivo in fase d’attacco, realizzando un gol bello e fortunoso a metà primo tempo.

G. Torres 6 – Trova pochi spiragli per sfondare e così aiuta i compagni svariando su tutto il fronte offensivo e provando ad alzare il baricento della squadra. Dal 45′ Cummings 5 – Entra in campo a partita in corso ma non riesce mai ad incidere.

All.: Dario Gomez 6 – Non gli riesce l’impresa di conquistare il primo storico punto del Panama ai Mondiali, ma i suoi ragazzi disputano una bella prestazione, dopo le scoppole col Belgio e l’Inghilterra.

TUNISIA

Mathlouthi 6 – Si disimpegna bene nelle occasioni in cui viene impegnato dagli avversari, ma non può nulla sul gol di Rodriguez.

Naguez 6 – Riesce spesso a sfondare sulla fascia, approfittando delle lacune difensive dei centroamericani.

Meriah 5,5 – Nel gioco aereo fa la differenza, ma una sua sfortunata deviazione consente al Panama di andare in vantaggio.

Bedoui 6,5 – Nell’uno contro uno è pressoché insuperabile e riesce spesso ad uscire palla al piede e a far ripartire l’azione.

Haddadi 6,5 – Si limita perlopiù alla fase difensiva, ma quando attacca i suoi cross sono sempre insidiosi ed è suo l’assist per il gol della vittoria.

Sassi 6 – Spinge e rientra con frequenza, anche se tavolta esagera e fatica a recuperare la posizione. Dal 45′ Badri 6,5 – Il suo ingresso in campo rivitalizza la Tunisia, che si riscopre pimpante e volitiva e piazza la rimonta a metà ripresa.

Skhiri 6 – A centrocampo riesce a dettare bene i tempi della manovra, ma talvolta è troppo irruento nel pressing ed è facile preda dei dribbling avversari.

Chaaleli 7 – Le prova tutte nelle prime battute per creare pericoli alla difesa panamense, ma non trova lo spiraglio per sfondare. Nella ripresa, però, è letteralmente indemoinato e dai suoi piedi partono le azioni più pericolose.

Ben Youssef 7 – La sua velocità mette spesso in imbarazzo la retroguardia avversaria. Ha il grande merito di aver messo a segno il gol del pareggio, preludio alla rimonta tunisina.

Sliti 6 – Poco reattivo in fase offensiva, ripiega spesso per dare man forte al centrocampo tunisino. Dal 77′ Khalil s.v.

Khazri 7 – Troppo isolato in attacco, cattura diversi palloni vaganti e prova ad innescare i compagni. Nella ripresa è rapace quando raccoglie l’assist di Haddadi e spinge la sfera in rete. Dall’89’ Srarfi s.v.

All.: Maaloul 6,5 – Chiude il torneo con una vittoria convincente e si regala tre punti che rappresentano un piccolo premio per l’ottimo lavoro svolto col team nordafricano.











Foto: Lev Radin / Shutterstock.com