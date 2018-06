Pagelle Croazia-Nigeria 2-0, Mondiali 2018: Mandzukic e Modric decisivi, troppi errori per gli africani

Esordio vincente per la Croazia, che batte la Nigeria per 2-0 ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. Nel primo tempo arriva l’autogol di Etebo che porta in vantaggio i croati, che raddoppiano poi nella ripresa con il rigore realizzato da Modric. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le pagelle del match.

LE PAGELLE DI CROAZIA-NIGERIA

CROAZIA

Subasic 6: praticamente mai chiamato in causa

Strinic 6.5: riesce a dare una buona copertura sulla fascia, chiudendo bene gli spazi

Lovren 6.5: attento in fase di marcatura, neutralizza gli attaccanti avversari

Vida 6: qualche sbavatura, ma anche lui ha fatto una buona partita

Vrsaljko 6: dà un mano sulla fascia, anche se non sempre determinante

Modric 7: il registra della squadra. A centrocampo le sue geometrie fanno la differenza è dà solidità a tutto il reparto. Perfetto sul rigore, in cui spiazza il portiere

Rakitic 6.5: la sua tecnica riesce sempre a dare un plus alla sua squadra

Perisic 7: classe e velocità sulla fascia, da lui nascono le azioni più pericolose e sfiora più volte anche il gol

Kramaric 6.5: buona partita, riesce a gestire bene entrambe le fasi e dà profondità alla manovra

Rebic 6: prestazione sufficiente, ma non riesce a spingere al massimo sulla fascia

Mandzukic 7.5: in area di rigore fa valere la sua grande forza fisica. Decisivo sia sul primo gol, che nel rigore ottenuto. Un punto di riferimento indispensabile per l’attacco

NIGERIA

Uzoho 6: non ha particolari colpe sui gol, per il resto fa qualche buona parata

Abdullahi 5.5: diversi errori in fase di copertura, concede troppo agli attaccanti avversari

Balogun 5.5: stesso discorso del compagno, qualche errore di troppo anche per lui

Troost-Ekong 5: grave errore sul rigore, con una trattenuta esagerata che condanna i suoi

Idowu 6: in difesa fa qualche buon intervento e prova a far ripartire l’azione

Ndidi 6: cerca di tenere a centrocampo, ma subisce anche lui la superiorità Delfinato avversari

Etebo 5: deviazione sfortunata sul gol, ma la copertura era totalmente sbagliata. Male anche nella manovra

Moses 6.5: cerca di dare una svolta alla manovra offensiva con qualche buona giocata

Mikel 6: partita sufficiente, ma da un giocatore della sua esperienza ci si aspettava di più

Iwobi 5.5: non dà profondità alla manovra e spinge poco

Ighalo 6.5: riesce a fare reparto da solo, diventando il giocatore più pericoloso dei suoi

