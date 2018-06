Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: super Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella nei 400 stile libero! ORO e primati personali abbattuti!

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Signore e signori è valanga di medaglie (21 ori complessivi) al Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare del nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Le firme, poi, sono d’autore: Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella.

I 400 stile libero non sono la sua gara? No, Greg non è d’accordo. Il carpigiano vince d’autorità nelle otto vasche, stabilendo un tempo sensazionale per lui: 3’46″29. Una distribuzione dello sforzo eccellente, valsa un crono che abbatte letteralmente il suo personale (3’48″41). Numeri che dicono chiaramente quanto questa prestazione, in funzione di quel che sarà nella rassegna continentale a Glasgow, faccia ben sperare. La festa italica è completata dal lucano Domenico Acerenza, anch’egli in grande evidenza, al secondo argento (3’47″50) in questa manifestazione dopo i 1500 sl. Terza piazza per l’egiziano Marwan Elkamash (3’47″51), battuto di un solo centesimo allo sprint dall’italiano.

Quadarella che, nella medesima specialità, non è da meno e la gara è altrettanto appassionante. La sfida annunciata con la padrona di casa Mireia Belmonte Garcia fa l’acqua bianca e l’arrivo all’ultimo respiro, inaspettatamente, premia la romana in 4’05″68, stabilendo il proprio miglior tempo di sempre, mettendosi alle spalle l’iberica di 19 centesimi. Considerando il periodo di carico, ottime notizie per lei ed il suo tecnico Christian Minotti. Terzo posto per la portoghese Margarida Diana Duraes (4’09″49), mentre è quarta Linda Caponi (4’12″16).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Credit La Presse