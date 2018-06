Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: Gregorio Paltrinieri IMPERIALE! Il Signore del Mare Nostrum! Avversari quasi doppiati!

Signore e signori, Gregorio Paltrinieri è sempre regale. I 1500 stile libero, le sue 30 vasche, sono un qualcosa di unico ed anche se la condizione non è ottimale, le braccia non sono ancora sciolte come dovrebbero, il carpigiano piazza il colpo.

E’ arrivato l’oro che mancava alla collezione di Greg, quello di questa edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna). Un chilometro e mezzo in solitaria, a doppiare gli avversari, con un ritmo da 59″5 per vasca nei primi 700/800 metri, per poi avere un piccolo calo nella seconda parte. Del resto, si è ancora in fase di preparazione. Comunque, il 14’46″25 è denso di speranze ed aspettative per quel che sarà nel mese di agosto, quando l’azzurro affronterà la sfida continentale, nella quale gli avversari non mancheranno.

Tornando alla gara nelle acque spagnole, il trionfo tricolore è stato completato da Domenico Acerenza, secondo in 14’55″44 (personale per il lucano), compagno di allenamenti di Paltrinieri ed in grande crescita in quest’annata, ricordando l’ottimo 400 sl degli Assoluti di Riccione. Sul terzo gradino del podio troviamo il francese Joris Bouchaut (15’08″70).













Foto: Arena