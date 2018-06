Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: Gregorio Paltrinieri e l’ultimo oro mancante nella collezione

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e l’inizio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo. Dal 23 al 25 giugno al Centro Acuático de Campclar i nuotatori azzurri vogliono regalare medaglie ed emozioni. La tradizione è favorevole al Bel Paese ed i 20 ori, 19 argenti e 12 bronzi dell’ultima apparizione a Mersin (Turchia) promettono bene.

A guidare la truppa azzurra ci sarà il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano, dopo il periodo di allenamenti trascorso in Australia, è tornato a marzo entro i nostri confini ed ha ripreso la solita mole di lavoro con il suo mentore Stefano Morini, presso il Centro Federale di Ostia. Chilometri e chilometri per mettere “benzina” nel proprio corpo e farsi trovar pronto all’appuntamento dei campionati continentali di Glasgow (3-9 agosto). Giochi del Mediterraneo che per Greg, dunque, sono una tappa di passaggio ma, conoscendo l’atleta, non scenderà in acqua solo per onor di firma.

Visto il roster di avversari, infatti, l’obiettivo vittoria non sembra impossibile e sarebbe un altro metallo pregiato da inserire nel proprio “forziere“. Al fondista italiano piace gareggiare, mettersi alla prova ed alzare l’asticella. Andare dall’altra parte del mondo, oltre che un modo per staccare la spina, aveva questa valenza.

Nelle acque iberiche, dunque, Paltrinieri, bracciata dopo bracciata, comprenderà quale sarà il proprio limite ed affronterà questa manifestazione con la voglia di divertirsi ed imporsi. Per altri nuotare ore ed ore, in allenamento, è una tortura. Per lui è un modo per conoscersi avendo ben chiaro un obiettivo ed un tempo.

La rassegna continentale sarà l’evento clou ma conquistare il successo nei 1500 sl a Tarragona darebbe una iniezione di fiducia importante, magari realizzando una doppietta con il compagno di allenamenti Domenico Acerenza, in grande evidenza negli Assoluti a Riccione nei 400 sl.













Foto: Credit La Presse