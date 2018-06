Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: FARFALLA D’ORO! Elena Di Liddo e Piero Codia fanno godere l’Italia!

Tempo di doppiette ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: l’Italia conquista il quinto e sesto oro di giornata con Piero Codia ed Elena Di Liddo. I due azzurri vincono a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, nella stessa specialità: i 100 farfalla. Lui, sul podio, ha accanto a sé Matteo Rivolta, secondo dopo una gara molto intensa; lei, invece, preferisce dominare, e si ritrova ad accoppiare l’oro al record personale.

L’uno-due azzurro arriva dai maschi, con Piero Codia a precedere Matteo Rivolta: parte bene Rivolta, ma subito risale Codia, che vira ai 50 metri con 33 centesimi di vantaggio sul turco Umit Can Gures. Quest’ultimo rimonta lentamente, ma inesorabilmente: gli ultimi 25 metri sono vissuti fianco a fianco da Codia e Gures. La differenza la fa la bracciata: Codia va per un buon tocco sulla piastra di fondo piscina, Gures no. Risultato: oro per l’Italia col tempo di 52″25, bronzo per la Turchia con 52″53, perché nel frattempo Matteo Rivolta trova il modo di agguantare la medaglia d’argento a nove soli centesimi dal suo connazionale.

Passano pochi minuti ed arriva un’altra medaglia d’oro per il nostro Paese: Elena Di Liddo, qualificatasi col miglior tempo nei 100 farfalla donne, nuota i primi 50 metri praticamente affiancata alla francese Wattel. Poi, tra la corsia 4 e la 5 si apre una voragine, la Di Liddo se ne va, la Wattel crolla ed esce dalla zona podio. L’oro frutta alla 24enne di Bisceglie anche il record personale, con 57″59 (precedente 57″73). Chiude invece al settimo posto Claudia Tarzia, che fa segnare il tempo di 1’00″27. Il podio è completato da Farida Osman (Egitto) in 58″51 e da Anna Ntountountaki (Grecia) in 58″78.

Foto: FIN / deepbluemedia