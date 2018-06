Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: batterie seconda giornata. Panziera e Miressi in evidenza. Altra pioggia di medaglie nelle finali?

Seconda giornata di batterie nel nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri.

Nei 400 misti maschili maschili miglior crono dello spagnolo Joan Luis Pons Ramon (4’21″32) a precedere il portoghese Joa Alexandre Vital (4’21″59) ed i nostri Federico Turrini (4’23″83) e Pier Andrea Matteazzi (4’24″30). Per i due italiani le chance per conquistare una medaglia ci sono tutte, pertanto è lecito aspettarsi qualcosa di importante nel pomeriggio.

Qualificate nell’atto conclusivo dei 200 misti femminili anche Anna Pirovano (quinto crono in 2’15″93) e Carlotta Toni (settimo tempo in 2’17″70) nelle heat dominate dalla padrona di casa Mireia Belmonte Garcia (2’14″29). La spagnola, sconfitta da Simona Quadarella ieri negli 800 sl, vorrà riscattarsi nell’alternarsi degli stili.

In evidenza nei 100 stile libero maschili Alessandro Miressi. L’azzurro, con il tempo di 49″01, ha fatto meglio di 2 centesimi dell’algerino Oussama Sahnoune e si candida al ruolo di favorito per la finale. Non è certo al 100% della forma il torinese, motivato però a far suo l’oro. Tra i migliori otto anche il campione europeo della distanza Luca Dotto, che in 49″77 ha ottenuto il quinto crono. Vedremo se il velocista veneto saprà compiere un piccolo step per centrare il podio.

Poco brillante Fabio Scozzoli nei 100 rana. Il romagnolo, carico di lavoro in questa rassegna, non va oltre l’1’02″02, siglando il sesto tempo delle batterie. Vedremo quanto il campione italiano della distanza saprà migliorare, visto che il serbo Caba Siladi (1’00″67) ha fatto vedere ottime cose. Primo degli esclusi l’altro italiano Zaccaria Casna (1’02″18). Centra il target della finale Linda Caponi nei 200 stile libero femminili. La toscana (2’02″97) ottiene il settimo tempo nella graduatoria dominata dalle iberiche Melania Costa Schmid (2’01″18) e Lindon Munoz Del Campo (2’01″63). Difficile puntare ad una medaglia per la Caponi. Rimane fuori dalla top8, invece, Stefania Pirozzi (2’03″32).

Margherita Panziera si conferma in grande spolvero anche qui in Spagna, realizzando il miglior tempo in 1’00″70, unica ad infrangere il muro dei 61″. La 22enne nativa di Montebelluna ha preceduto la turca Ekaterina Avramova (1’01″66) e la spagnola Paloma De Bordons Garcia (1’02″01) ed è la naturale favorita per l’oro. In lizza per le medaglie anche Silvia Scalia, quinta in 1’02″47.

50 farfalla uomini che stamane parlano turco. Umit Can Gures, terzo nella finale dei 100 delfino di ieri, ha stampato il tempo di 23″70, l’unico a scendere sotto il limite dei 24″. Una prestazione che lo candida al ruolo di primo attore nell’atto finale del pomeriggio ma i nostri Piero Codia (terzo in 24″01) ed Andrea Vergani (5° in 24″27) venderanno cara la pelle. Il tricolore è tornato a monopolizzare la scena dei 100 dorso uomini. Simone Sabbioni (primo in 54″72) e Christopher Ciccarese (2° in 54″75) sono stati gli unici ad abbattere la barriera dei 55″ e, molto probabilmente, la lotta per la vittoria sarà tra loro due in finale. Terzo, infatti, l’egiziano Youssef Said in 55″74.

Infine, nelle batterie dei 100 rana donne, Martina Carraro (terza in 1’08″12) ed Arianna Castiglioni (quarta in 1’08″45) dovranno vedersela contro le forti iberiche Marina Garcia Urzainqui (1’07″83) e Jessica Vall Montero (1’07″90) per la vittoria. Si preannuncia una gara molto equilibrata.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport