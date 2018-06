Nuoto, Simona Quadarella: “Molto contenta della vittoria a Tarragona. Prendere l’eredità di Federica Pellegrini? Difficile paragonarsi a lei”

Da Tarragona con furore. Potrebbe essere il titolo di un film ma non lo è parlando della prestazione di Simona Quadarella, vincitrice dell’oro negli 800 stile libero femminili ai Giochi del Mediterraneo 2018.

Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo prevalere contro una campionessa di fama internazionale come la spagnola Mireia Belmonte, grande esperta di questa distanza. Ieri l’azzurra era superiore, scandendo un passo da 1’02” alto ogni 100 metri, toccando la piastra a metà gara con il tempo di 4’10″42 e gestendo un vantaggio di 2″ sull’iberica. Nelle ultime due vasche, poi, l’apoteosi in una fuga per la vittoria valsa un riscontro di grande valore (8’21″44), distante circa 1″ dal proprio primato. Tuttavia, un crono del genere in questa fase di preparazione, è un bel viatico in vista della rassegna continentale di Glasgow (3-9 agosto), dove l’azzurra vorrà recitare un ruolo da protagonista.

“Ci eravamo prefissati io ed il mio allenatore un crono di 8’25”, invece è uscito 8’21”. Significa che stiamo lavorando bene. Siamo appena scesi dalla montagna, quindi le condizioni non erano delle migliori. Sono davvero molto contenta. E’ un onore aver vinto la prima medaglia d’oro della spedizione italiana“, ha dichiarato la nuotatrice nostrana al Corriere dello Sport.

Dati alla mano, il computo del nuoto segnerà 8 ori, 3 argenti ed 1 bronzo, a testimonianza della grande forza espressa dai nostri portacolori. Ovviamente, quando un’atleta di questo calibro si esprime a livelli così importanti, i paragoni si sprecano. Del resto, Simona, vincitrice del bronzo iridato nei 1500 stile libero a Budapest e doppio oro negli 800 e nei 1500 sl alle Universiadi, ha già fatto vedere cose importanti ma i riferimenti a Federica Pellegrini sono un po’ forzati: “Se mi sento di prendere l’eredità di Federica Pellegrini? Tra le donne mi sto facendo valere ma non so se mai mi potranno paragonare a lei. Ho fatto e sto facendo un altro tipo di percorso“, ha ammesso la Quadarella.

Guardando ai prossimi obiettivi, il primo pensiero va a Glasgow: “Gli Europei di agosto sono l’appuntamento clou. Qui ai Giochi del Mediterraneo ho fatto un ottimo test per valutare la mia condizione“. E poi guardando alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che prevederanno anche i 1500 sl: “Mi tranquillizza molto il fatto che le abbiano inserite e mi spinge a crederci maggiormente“.













Foto: Diego Gasperoni