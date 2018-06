Nuoto, Gabriele Detti cerca il recupero in extremis per gli Europei di Glasgow

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA

Parlare di Gabriele Detti e del suo problema alla spalla non è una novità. E’ noto ormai a tutti che il livornese, campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest l’anno scorso, nonché due volte bronzo (400-1500 stile libero) a Rio 2016, stia vivendo un momento complicato dal punto di vista fisico.

L’essere stato costretto a saltare gli Assoluti di Riccione, ad aprile, dopo aver disputato le batterie del mattino dei 400 sl, e il non essere al via dei Giochi del Mediterraneo e del Trofeo Sette Colli porta a chiedersi se vedremo Detti nella rassegna continentale di Glasgow (3-9 agosto).

Stando a quello che riporta la Gazzetta dello Sport, una decisione definitiva verrà presa intorno al 20 luglio perché l’atleta pare abbia ripreso ad allenarsi a buon ritmo e stia cercando di recuperare il tempo perduto. Nel caso, sarebbe un recupero in extremis che vedrebbe il toscano impegnato non in tutte le sue specialità nella vasca britannica. Non resta che attendere gli sviluppi.













Foto: Credit La Presse