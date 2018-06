Nuoto di fondo, Coppa del Mondo Balaton 2018: Rachele Bruni terza nelle acque magiare

Ancora protagonista l’Italfondo nelle World Series 2018 delle acque libere. Nel lago Balaton (Ungheria), sede della quarta tappa, Rachele Bruni, argento olimpico a Rio 2016, ha ottenuto il terzo posto in 2h05’54″70 nella 10 km vinta allo sprint dalla campionessa mondiale della 25 km, proprio in Ungheria lo scorso anno, la brasiliana Ana Marcela Cunha in 2h05’53″10, davanti all’americana Haley Anderson, oro a Cinque Cerchi a Londra 2012 e campionessa del mondo nella 5 km a Barcellona 2013 e a Kazan 2015. Bene le altre azzurre con Giulia Gabbrielleschi, quarta in 2h05’56″80, e Martina De Memme, alla sua prima gara in queste condizioni (acqua fredda), ottava in 2h06’08″60. Non ha preso il via, invece, Arianna Bridi.

Nella gara maschile niente top3 per i “Caimani” azzurri: Matteo Furlan è quinto in 1h56’02″00, Simone Ruffini è decimo in 1h56’20″40, ed Andrea Manzi undicesimo in 1h56’20″50. La gara ungherese sorride al tedesco Florian Wellbrock, vincitore in 1h55’40″20, molto forte anche in vasca e tra gli avversari del nostro Gregorio Paltrinieri, detentore di un 14’40″69 di tutto rispetto nei 1500 stile libero quest’anno.













Foto: pagina facebook Rachele Bruni