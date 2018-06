MotoGP, Test Barcellona 2018: Marc Marquez è il più veloce davanti a Iannone, le Yamaha rimangono lontane

Si è conclusa con Marc Marquez (Honda) davanti a tutti la giornata di test di Barcellona riservata alla MotoGP. Nelle otto ore disputate sul tracciato del Montmelò, dove di ieri si è svolto il Gran Premio di Catalogna, ha girato quasi tutto il lotto dei piloti della classe regina, tranne le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo fresco di successo nella gara di casa.

Il miglior tempo, come detto, lo ha fissato il campione del mondo in carica in 1:38.916 (non lontano dall’1:38.680 con cui Jorge Lorenzo aveva centrato la pole position sabato) piazzando il record proprio in chiusura di giornata (88 giri completati) nel classico time attack. Il lavoro in casa Honda (che ha svolto tutti i test privati e non in programma fino ad ora) procede in direzione dell’affinamento di aerodinamica e telaio di una moto che non sembra avere difetti. Fino all’ultimo tentativo del Cabroncito, il più veloce di giornata era Andrea Iannone (nonostante abbia girato solamente nella prima parte di questo lunedì per 37 giri totali) in 1:39.020, ad appena 104 millesimi dal leader della classifica generale. Il pilota di Vasto, dunque, ha confermato di avere tra le mani una moto efficace nel giro secco, mentre deve ancora crescere (soprattutto per quanto riguarda il comportamento delle gomme) in ottica gara.

In terza posizione si è posizionato lo spagnolo Tito Rabat (Ducati Reale Avintia) dopo una mole di lavoro davvero notevole (82 giri). Il suo tempo si è rivelato 446 millesimi distante rispetto alla vetta. Al quarto posto, a 0.572, troviamo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) autore anche di una uscita di pista in avvio di pomeriggio. il pilota umbro ha proseguito nel suo sviluppo della Desmosedici che gli sta dando qualche grattacapo a livello di gomme. Quinta posizione per la prima Yamaha, con il francese Johann Zarco (Tech3) a 618 millesimi, quindi sesta per il britannico Cal Crutchlow (Honda LCR) a 811, davanti allo spagnolo Dani Pedrosa (Honda) a 822 ed al suo connazionale Alex Rins (Suzui) a 877.

Conclude al nono posto, dopo la bellezza di 85 tornate concluse, Maverick Vinales (Yamaha) con 881 millesimi di distacco, mentre il suo compagno di scuderia, Valentino Rossi, è solamente 14° a 1.208 (58 giri) da Marquez dopo un turno nel quale la M1 è apparsa ben lontana dalle prestazioni che si attendevano. Secondo le prime indiscrezioni il team di Iwata aveva scelto questo test per provare un nuovo step a livello di elettronica. Se così fosse, i risultati sarebbero ben poco incoraggianti.

Chiude in 12ma posizione Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 0.999 dalla vetta dopo 70 tornate completate, che hanno fatto mettere alle spalle del pilota romano il negativo fine settimana del Montmelò,

CLASSIFICA TEMPI TEST BARCELLONA 2018 MOTOGP

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:38.916 86 / 88

2 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:39.020 0.104 0.104 22 / 37

3 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:39.362 0.446 0.342 30 / 82

4 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:39.488 0.572 0.126 29 / 41

5 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:39.534 0.618 0.046 5 / 72

6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:39.727 0.811 0.193 22 / 61

7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:39.738 0.822 0.011 75 / 77

8 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:39.793 0.877 0.055 38 / 83

9 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:39.797 0.881 0.004 81 / 85

10 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:39.799 0.883 0.002 23 / 52

11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:39.915 0.999 0.116 15 / 56

12 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:40.004 1.088 0.089 24 / 70

13 SYAHRIN, Hafizh Monster Yamaha Tech 3 1:40.108 1.192 0.104 7 / 42

14 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:40.124 1.208 0.016 13 / 58

15 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:40.462 1.546 0.338 68 / 77

16 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:40.541 1.625 0.079 44 / 88

17 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:40.721 1.805 0.180 49 / 49

18 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:40.732 1.816 0.011 11 / 62

19 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 1:41.145 2.229 0.413 47 / 74

20 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 1:41.207 2.291 0.062 61 / 82

21 GUINTOLI, Sylvain Team SUZUKI ECSTAR 1:41.316 2.400 0.109 61 / 62

22 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing 1:41.976 3.060 0.660 15 / 16

