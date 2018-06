MotoGP, Marc Marquez: “Lorenzo in Honda? Un compagno di squadra forte aiuta a tenere alto il livello di competitività”

E’ stata la notizia della settimana il passaggio di Jorge Lorenzo, dalla Ducati alla Honda: un contratto biennale da 4 milioni all’anno. E così la squadra di Tokyo, l’anno venturo, avrà la super coppia con Marc Marquez e ci potrebbero essere scintille.

Tuttavia, il campione del mondo in carica appare stimolato dell’arrivo di Jorge, ritenendo che un pilota veloce faccia comodo al team e sia uno stimolo anche per lui stesso, dovendo tirar fuori il meglio per arrivargli davanti: “Avevo chiesto un compagno forte, ma non doveva essere così forte – scherza Marquez – Seriamente, questa sarà un’altra grande sfida. Jorge (Lorenzo ndr.) sarà un compagno di squadra con cinque titoli mondiali, molta esperienza e che arriverà dopo aver guidato delle altre moto. Sbarca in un progetto vincente, quindi sarà interessante. Ma io credo che un temmate forte aiuti ad aumentare il livello della squadra e che potremo imparare qualcosa da lui“.

“Mi sono sentito molto rispettato da parte della Honda e devo ammettere che mi hanno sempre consultato prima. Mi hanno chiesto se sarebbe stato un problema la firma di Lorenzo e gli ho detto di no, non volevo impedire a nessuno di firmare per la mia squadra” ha chiosato Marc, sul coinvolgimento nella scelta della Casa nipponica.













