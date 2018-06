MotoGP LIVE, GP Olanda 2018 in DIRETTA: risultati e aggiornamenti in tempo reale

Ad Assen si disputano le qualifiche del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Nell’Università del Motociclismo sarà battaglia vera per la conquista della pole position, si definirà la griglia di partenza per la gara di domani e ci sarà davvero da divertirsi vista la grande incertezza che dovrebbe regnare sovrana.

Può succedere davvero di tutto in pista, la lotta è apertissima: le Yamaha sembrano avere ritrovato lo smalto dei giorni migliori, Maverick Vinales e soprattutto Valentino Rossi hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e scattare davanti a tutti ma attenzione al solito Marc Marquez che vuole tornare a mettere un sigillo. Le Ducati sono in grado di ruggire se troveranno la migliore configurazione possibile con Jorge Lorenzo che ha vinto le ultime due gare e Andrea Dovizioso, alla ricerca del riscatto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30 con le prove libere 4, poi dalle 14.10 spazio alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

