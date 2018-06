MotoGP, GP Olanda 2018: Valentino Rossi sogna la pole ad Assen. Tanti i pretendenti nelle qualifiche

Il “Dottore” ed Assen: un rapporto molto speciale. Non è una novità. Dieci vittorie su questo tracciato per Valentino Rossi non sono un caso, lui che ha corso anche sul “vecchio” layout, quello da pelo dello stomaco, dove in caso di errore ci si ritrovava nell’erba.

La “Cattedrale del Motociclismo” è cambiata, più adatta ai tempi moderni ma quel che rimane è il fascino del round e la velocità di Valentino. Si perché, nel corso delle prove libere di ieri, il passo esibito dal 46 è stato notevole. Al di là della simulazione del time-attack che lo ha visto in quarta piazza, a 401 millesimi dal compagno di squadra Maverick Vinales, il centauro italiano della Yamaha ha lavorato molto in prospettiva gara e i riscontri sono stati buoni.

Si sapeva che su questa pista la M1 avrebbe potuto esprimersi al meglio. Un tracciato di grande percorrenza nel quale anche la guida dello stesso Rossi può fare la differenza. Pertanto, nelle qualifiche odierne, il nove volte campione del mondo è tra i pretendenti alla conquista della pole position.

Gli avversari saranno molti. In primis, il citato Vinales, rinato nel corso delle libere e finalmente a proprio agio con l’anteriore della Yamaha. Il miglior tempo delle PL2 e la costanza di rendimento sono due aspetti da non trascurare. E poi le Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, tutte nell’orbita delle posizioni che contano pronte a porre il proprio sigillo.

Ovviamente non ci si può dimenticare del leader della graduatoria Marc Marquez che ieri, tanto per dire, nelle libere 2 ha girato con una coppia di hard, ottenendo l’ottavo tempo ma non curandosi troppo della prestazione pura quanto della durata. E la velocità dello spagnolo è stata ottima. Si prospetta, quindi, un turno infuocato tutto da vivere con Valentino della partita per centrare il best time.













FOTOCATTAGNI