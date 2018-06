MotoGP, GP Olanda 2018: prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone. Rossi quarto, Marquez si nasconde

La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo crescere giro dopo giro, concludendo a 121 millesimi dallo spagnolo, terzo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 386, mentre è quarto il secondo alfiere della Yamaha, Valentino Rossi, a quattro decimi esatti. Anche il “Dottore” ha completato un paio di run provando le gomme da gara (Hard+Hard, poi Media+Hard) e, come il compagno di scuderia, ha messo in mostra costanza e rendimento.

Quinta posizione per la prima Honda, quella del britannico Cal Crutchlow (LCR) a 434 mllesimi, quindi le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso a 481 e Jorge Lorenzo a 492. I due piloti della scuderia di Borgo Panigale hanno provato spesso la soluzione con doppia gomma Soft, ma non sono apparsi performanti come le Yamaha. Solamente ottavo Marc Marquez (Honda) a 663 millesimi. Un distacco preoccupante? Assolutamente no, anzi, deve far paura agli avversari. Il campione del mondo in carica, infatti, non ha pensato al time attack e ha continuato a girare con le gomme Hard fino alla sfinimento. Al termine del turno lo spagnolo girava 5-6 decimi più lento dei rivali con due mescole di svantaggio. In ottica gara (ha compiuto 21 giri su queste coperture) il suo andamento è davvero preoccupante per il resto del gruppo.

Chiudono la top ten lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 669 millesimi dopo diversi giri nei quali ha sfruttato il traino prima di Rossi poi di Marquez, quindi è decimo il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) ad oltre sette decimi ed in piena crisi di prestazioni. Come se non bastasse a metà sessione è finito rovinosamente nella ghiaia di curva 9. 11esimo Dani Pedrosa (Honda) ormai sempre più lontano dal suo compagno di team. Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 Marc VDS) dopo l’ottima mattinata nella quale aveva chiuso nelle prime dieci posizioni, conclude appena 22esimo a 1.909 da Vinales.

Anche la seconda sessione di prove libere del GP di Olanda si è disputata in condizioni perfette, quindi non da classico Assen, con 23° e sole splendente. La Yamaha si è confermata pronta a dare battaglia anche in ottica gara, grazie ad un buon passo, con la consapevolezza che la Ducati sarà competitiva e, soprattutto, Marc Marquez ha voluto nascondersi. Si tornerà in pista domattina alle ore 9.55 per la FP3, primo antipasto verso le qualifiche delle ore 14.10.

CLASSIFICA TEMPI FP2 MOTOGP OLANDA 2018

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.0 1’33.378

2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.0 1’33.499 0.121 / 0.121

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 312.8 1’33.764 0.386 / 0.265

4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.7 1’33.779 0.401 / 0.015

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.6 1’33.812 0.434 / 0.033

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.4 1’33.859 0.481 / 0.047

7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 313.4 1’33.870 0.492 / 0.011

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.3 1’34.041 0.663 / 0.171

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.2 1’34.047 0.669 / 0.006

10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.7 1’34.133 0.755 / 0.086

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1’34.167 0.789 / 0.034

12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.9 1’34.246 0.868 / 0.079

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1’34.318 0.940 / 0.072

14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 313.6 1’34.484 1.106 / 0.166

15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 311.5 1’34.522 1.144 / 0.038

16 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 309.3 1’34.535 1.157 / 0.013

17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.3 1’34.576 1.198 / 0.041

18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.8 1’34.700 1.322 / 0.124

19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.1 1’34.822 1.444 / 0.122

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 307.4 1’34.855 1.477 / 0.033

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.5 1’34.970 1.592 / 0.115

22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 308.3 1’35.287 1.909 / 0.317

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 306.3 1’36.129 2.751 / 0.842

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 309.1 1’36.157 2.779 / 0.028

