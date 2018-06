MotoGP, GP Olanda 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Nel weekend del 29 giugno-1° luglio si disputerà il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Le due ruote tornano a essere assolute protagoniste nella Cattedrale del Motociclismo, l’Università dove i centauri si sono sempre dati battaglia su un circuito altamente impegnativo e spettacolare. Si riparte da qui dopo il doppio successo consecutivo di Jorge Lorenzo tra Mugello e Barcellona. Lo spagnolo della Ducati è l’uomo più in forma del momento ma Marc Marquez vorrà tornare a dettare legge ad Assen per allungare definitivamente in testa al Mondiale. Ci si aspetta un pronto riscatto da parte di Andrea Dovizioso ma questo è il tracciato più amato da Valentino Rossi: il Dottore va a caccia di una nuova magia e vuole regalare grandi emozioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degl GP di Olanda 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 29 GIUGNO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 30 GIUGNO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

DOMENICA 1° LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP OLANDA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Olanda 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 delle gare a partire dalle ore 19.00 di domenica 1° luglio.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla.













