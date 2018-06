MotoGP, GP Olanda 2018: i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Il Mago dell’Università delle due ruote

Valentino Rossi sbarca ad Assen, la celebre Università della moto, per rilanciarsi in ottica iridata. Il “Dottore” sa di trovarsi su una delle sue piste preferite, nella quale ha sempre fatto la differenza e dove ha centrato l’ultimo successo della sua carriera, proprio un anno fa. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i precedenti del nove volte campione del mondo sulla pista dove domenica si correrà il Gran Premio d’Olanda.

STAGIONE 1996 – CLASSE 125 (Aprilia): Siamo nell’anno del debutto di Valentino Rossi nel Motomondiale. Il giovane pesarese (all’epoca aveva solamente 17 anni) chiuse anzitempo il suo esordio sul tracciato di Assen (all’epoca ancora nella conformazione storica) con un ritiro che non gli permise di concludere la gara.

STAGIONE 1997 – CLASSE 125 (Aprilia): Secondo anno in 125 e prima vittoria in terra olandese per Rossi che vinse la gara (e poi il suo primo titolo mondiale) precedendo ben quattro piloti giapponesi: Tomomi Manako, Kazuto Sakata, Noboru Ueda e Youichi Ui tutti in pochi centesimi.

STAGIONE 1998 – CLASSE 250 (Aprilia): Primo anno nella quarto di litro, ma ancora un successo ad Assen per il “Dottore” che dominò la gara con ben 19.1 secondi di vantaggio su Jurgen Fuchs e 19.5 su Haruchika Aoki.

STAGIONE 1999 – CLASSE 250 (Aprilia): Nell’anno del secondo titolo iridato per Rossi arrivò un secondo posto sul tracciato del Drenthe. La gara la vinse Loris Capirossi dopo un bel duello tra i due italiani staccati di appena 180 millesimi. Completò il podio Jeremy McWilliams.

STAGIONE 2000 – CLASSE 500 (Honda): Valentino Rossi sbarca nella classe regina ma non va oltre il sesto posto nel GP di Olanda. La gara la vinse Alex Barros davanti a Alex Criville e Loris Capirossi, mentre il pesarese chiuse a 11.7 alle spalle, anche, di Max Biaggi e Carlos Checa.

STAGIONE 2001 – CLASSE 500 (Honda): Nella stagione del titolo in 500 Rossi centrò il secondo posto ad Assen a 126 millesimi di distacco da Max Biaggi. Podio completato da Loris Capirossi a 732 millesimi.

STAGIONE 2002 – MOTOGP (Honda): Dalla 500 si passa alla MotoGP, ma il risultato non cambia: Rossi centrò il suo quarto titolo. Ad Assen vittoria in scioltezza con 2.2 secondi su Alex Barros e 9.6 su Carlos Checa, nel bel mezzo di un filotto di 7 successi consecutivi.

STAGIONE 2003 – MOTOGP (Honda): Ancora un titolo per Rossi (che quell’anno non scese mai dal podio) ma in Olanda non andò oltre il terzo posto. Vittoria nettissima di Sete Gibernau, poi Max Biaggi a 10.1 e Rossi a 13.8.

STAGIONE 2004 – MOTOGP (Yamaha): Torna alla vittoria il numero 46 che precede Sete Gibernau di 456 millesimi e Marco Melandri di 9.9 secondi.

STAGIONE 2005 – MOTOGP (Yamaha): Ancora un successo per Rossi che vinse davanti a Marco Melandri a 1.5 secondi e Colin Edwards a 7.6

STAGIONE 2006 – MOTOGP (Yamaha): Gara in sofferenza per il campione di Tavullia che non andò oltre l’ottavo posto a 23.9 di distacco da Nicky Hayden. Seconda posizione per Shinya Nakano a 4.8, mentre terza per Dani Pedrosa a 7.5.

STAGIONE 2007 – MOTOGP (Yamaha): Strepitosa vittoria in rimonta per Rossi che andò a riprendere e superare Casey Stoner, lasciandolo a 1.9 secondi. Terzo a 6.0 Nicky Hayden.

STAGIONE 2008 – MOTOGP (Yamaha): Risultato davvero opaco per il nove volte campione del mondo, che chiuse appena in 11esima posizione a 46 secondi da Casey Stoner che vinse la gara con 11.3 su Dani Pedrosa e 17.1 su Colin Edwards.

STAGIONE 2009 – MOTOGP (Yamaha): Dominio assoluto per Rossi che vince il GP di Olanda con 5.3 secondi su Jorge Lorenzo e 23.1 su Casey Stoner, nell’anno del suo ultimo titolo mondiale.

STAGIONE 2010 – MOTOGP (Yamaha): Non disputato dopo l’infortunio del Mugello

STAGIONE 2011 – MOTOGP (Ducati): Il “Dottore” sbarca in Ducati ma non va oltre il quarto posto ad Assen in una gara vinta a sorpresa da Ben Spies con 7.6 secondi su Casey Stoner e 27.5 su Andrea Dovizioso. Rossi chiuse quarto a 30.6.

STAGIONE 2012 – MOTOGP (Ducati): La Ducati non va e Rossi chiude addirittura 13esimo ad un giro di distacco dopo una gara nella quale gli successe di tutto. Vittoria per Casey Stoner davanti a Dani Pedrosa e Andrea Dovizios.

STAGIONE 2013 – MOTOGP (Yamaha): Il numero 46 torna sul cupolino della Yamaha e torna anche la vittoria con 2.1 su Marc Marquez e 4.0 su Cal Crutchlow.

STAGIONE 2014 – MOTOGP (Yamaha): Nella stagione del dominio di Marc Marquez, Rossi chiude quinto ad Assen a 25.8 con una Yamaha in difficoltà. Lo spagnolo vinse davanti a Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa.

STAGIONE 2015 – MOTOGP (Yamaha): Rossi vince la gara dopo il contatto con Marc Marquez all’ultima chicane con Jorge Lorenzo al terzo posto. Da quel momento in poi i rapporti tra i due, come ben sappiamo, sono diventati pessimi.

STAGIONE 2016 – MOTOGP (Yamaha): Gara condizionata dalle condizioni meteo complicate. Arriva la pioggia e Rossi, in fuga solitaria, cade malamente dopo la ripartenza, gettando alle ortiche un successo già in tasca.

STAGIONE 2017 – MOTOGP (Yamaha): Ancora una vittoria per Rossi in grado di domare la pioggia ad intermittenza e l’attacco di Danilo Petrucci, secondo a 63 millesimi. Terzo Marc Marquez a 5.2,

Nel complesso, dunque, Valentino Rossi ha vinto in ben 9 occasioni ad Assen sulle 20 gare disputate (una la saltò per l’infortunio alla gamba del Mugello nel 2010) aggiungendo 2 secondi posti ed un terzo. Al netto di due soli ritiri, ha centrato anche un quarto, un quinto, un sesto, un ottavo, un 11esimo e un 13esimo posto.

FOTOCATTAGNI