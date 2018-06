MotoGP, GP Olanda 2018: gara (domenica 1° luglio). Su che canale vederla in tv? Gli orari su Sky e TV8

Domenica 1° luglio si correrà il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I piloti saranno assoluti protagonisti sul circuito di Assen, la ribattezzata Università del Motociclismo dove saltano fuori tutte le doti tecniche dei piloti su un tracciato particolarmente impegnativo che non lascia un attimo di respiro. Ci sarà davvero da divertirsi con una gara che si preannuncia intensa, appassionante e avvincente dove può davvero succedere di tutto visti i tanti piloti che possono competere per la vittoria e un piazzamento sul podio.

Valentino Rossi cercherà di primeggiare su una delle sue piste preferite, da vero Dottore indiscusso che può anche riaprire i conti per la classifica generale se Marc Marquez non dovesse comportarsi al meglio. Le Yamaha sembrano essere particolarmente performanti, dunque attenzione anche a Maverick Vinales senza dimenticarsi delle Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP OLANDA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Olanda 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 19.00 (MotoGP).

Garantite le repliche su Sky Sport MotoGP secondo questo palinsesto: ore 17.10, 20.00, 23.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI