MotoGP, GP Italia 2018: Valentino Rossi solido e coriaceo. Yamaha in difficoltà, ma Marquez è a soli 23 punti. Mondiale possibile?

Valentino Rossi non conosce il significato del verbo arrendersi, non molla davvero mai il colpo, rimane sempre in sella e riesce a domare anche le situazioni più complicate: un vero Leone, solido e coriaceo, che si esalta proprio nei momenti più difficili e che ottiene i migliori risultati quando tutto sembra impossibile. Il Dottore è stato davvero chirurgico al Mugello, ha confezionato una pole position magistrale (la 55esima in carriera, la settima sul tracciato toscano) e ha poi conquistato un bellissimo terzo posto nel GP d’Italia 2018 mandando così in visibilio tutto il popolo giallo.

Da vera icona qual è ha saputo scaldare il cuore di tutti gli appassionati, li ha fatti sognare per una notte intera e poi sotto le tribune inneggianti il suo nome è riuscito a festeggiare il podio con pieno merito. Il centauro di Tavullia ha cancellato le croniche difficoltà della Yamaha, per un giorno le ha rintanate in un lontano ripostiglio come solo lui è in grado di fare visti i pessimi risultati ottenuti dai compagni di marca Maverick Vinales e Johann Zarco, ha spiccato il volo ed è addirittura salito al secondo posto in classifica generale. Un piazzamento che sembrava difficilmente pronosticale ma che si è materializzato grazie all’infinita classe di un autentico fenomeno.

La moto è tutt’altro che perfetta, i problemi di elettronica persistono, le difficoltà con le gomme sono lontane dalla risoluzione (manca il grip in gara con le mescole più dure, in qualifica va meglio come si è visto ieri pomeriggio), ci sono tanti dettagli che non funzionano e che infatti impediscono a Valentino Rossi di essere ancora più performante e di lottare con maggiore convinzione per la vittoria. La caduta di Marc Marquez ha aperto un piccolo spiraglio in campionato, il Dottore ora è a soli 23 punti di distacco dallo spagnolo ma sembra arduo farsi delle illusioni: le Honda e il Campione del Mondo volano mentre la casa dei tre diapason è in crisi e le magie del nove volte iridato non possono purtroppo bastare.

Il Mondiale sembra essere oggettivamente impossibile a meno che gli amici giapponesi non diano finalmente il loro contributo: Rossi continua a invocare l’aiuto della scuderia, ha dichiarato di sapere quali sono i problemi del mezzo e che dunque bisogna intervenire per risolverli ma purtroppo nulla sembra muoversi. Qualcosa cambierà in occasione delle prossime tappe oppure il 39enne dovrà ancora remare controcorrente per ottenere quello che merita? Anche perché sperare in nuovi regali di Marc Marquez è davvero molto difficile.













FOTOCATTAGNI