Motocross, Tony Cairoli per riaprire il Mondiale! Jeffrey Herlings infortunato, serve la doppia vittoria a Ottobiano

Tony Cairoli ora deve sfruttare un’occasione più unica che rara per riaprire il Mondiale Motocross MXGP. Il Campione del Mondo stava assistendo al dominio di Jeffrey Herlings ma la sorte ha deciso di dare una mano al siciliano e di giocare un brutto scherzo all’olandese. Il leader della classifica generale, capace di vincere le ultime 9 gare disputare (addirittura 13 delle ultime 14), si è infortunato in allenamento un paio di giorni fa ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca in vista del GP di Ottobiano 2018, appuntamento in programma nel weekend del 16-17 giugno. Il giovane fenomeno della KTM non sarà al via sul circuito lombardo e dunque non potrà proseguire nella sua striscia vincente che gli aveva permesso di raccogliere un vantaggio di 62 punti nei confronti di Tony Cairoli.

Il 32enne, di fronte al proprio pubblico, deve immediatamente rialzare la testa e ha tutte le carte in regola per riaprire i conti che sembravano già chiusi: in caso di una doppia vittoria di manche (cosa che non capita dal GP di Spagna corso a Redsand lo scorso 25 marzo), il Campione del Mondo si riporterebbe a soli 12 punti di distacco dal compagno di scuderia quando poi mancherebbero 9 Gran Premi al termine del campionato (siamo soltanto a metà stagione). Soltanto un incidente sembrava poter fermare il folletto Herlings e purtroppo per l’olandese è capitato: lo sport è fatto anche di questo, Cairoli non deve guardare in faccia a nessuno e deve scatenarsi a Ottobiano. La rincorsa verso il decimo titolo iridato passa da qui.