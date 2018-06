Motocross, GP Ottobiano 2018: UFFICIALE, Jeffrey Herlings salta la gara! Tony Cairoli può riaprire il Mondiale

Ora è UFFICIALE. Jeffrey Herlings salterà il GP di Ottobiano 2018, prova valida per il Mondiale MXGP Motocross in programma nel weekend. Il leader della classifica generale non gareggerà sul circuito lombardo a causa dell’infortunio che ha patito in settimana durante una sessione di allenamento svoltasi a Berghem. L’olandese ora dovrà sottoporsi a un’operazione alla clavicola per fissare la frattura a cui seguirà anche un breve periodo di riposo.

Questa è un’occasione d’oro per Tony Cairoli. Il Campione del Mondo ha sofferto la verve del compagno di scuderia nelle ultime settimane e infatti accusa un ritardo di 62 punti dal rivale ma ora il siciliano ha la ghiotta opportunità di ridurre il gap: il pilota della KTM, infatti, vincendo entrambe le gare in programma domenica pomeriggio si porterebbe a sole 12 lunghezze di distacco dal giovane avversario, riaprendo tutti i discorsi. Staremo poi a vedere se Herlings rientrerà per il GP di Indonesia in programma domenica 1° luglio sul tracciato Pangkal Pinang. L’annuncio della rinuncia a correre il GP di Ottobiano è arrivato direttamente dal pilota sul suo profilo Instagram.













(foto Valerio Origo)