Motocross, GP Ottobiano 2018: Jorge Prado vince nella MX2 e si porta a soli 9 punti in classifica da Pauls Jonass

Lo spagnolo Jorge Prado si aggiudica il Gran Premio di Lombardia 2018 di Ottobiano della MX2 e si porta a sole nove lunghezze dal campione in carica Pauls Jonass (474 contro 465) che riparte dalla provincia di Pavia con 40 punti contro i 47 dell’iberico. La lotta al vertice del campionato, dunque, si fa sempre più accesa con i due contendenti che hanno letteralmente fatto il vuoto nei confronti del resto della compagnia, dato che al terzo posto Thomas Kjer Olsen accusa 99 punti da Prado. Tra gli italiani buona giornata per Michele Cervellin 13esimo in Gara-1 e decimo nella seconda manche e che sale in nona posizione nella graduatoria generale con 206 punti.

LE DUE MANCHE

In Gara-1 vittoria dello statunitennse Thomas Covington (Husqvarna) con il tempo di 34:46.265, precedendo lo spagnolo Jorge Prado (KTM) a 5.820 mentre il lettone Pauls Jonass (KTM) ha chiuso al terzo posto a 9.170. Quarta posizione per il britannico Ben Watson (Yamaha) a 10.570, quinta per il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 20.494, sesta per il belga Jago Geerts (Yamaha) a 25.861, settima per l’olandese Davy Pootjes (KTM) a 29.474, ottava per il britannico Conrad Mewse (KTM) a 38.965, nona per il sudafricano Calvin Vlaanderen (Honda) a 48.240 e decimo il tedesco Henry Jacoby (Husqvarna) a 53.579.

Gli italiani: 13esimo Michele Cervellin (Yamaha) a 1:14.402, 17esimo Simone Furlotti (Yamaha) a 1:40.030, 18esimo Morgan Lesiardo (KTM) ad un giro, 24esimo Edoardo Bersanelli (Yamaha) a due giri, 26esimo Samuele Bernardini (TM) a 6 giri.

In Gara-2, invece, è lo stesso Jorge Prado a condurre in porto la vittoria, aggiudicandosi il Gran Premio di Lombardia assoluto della MX2. Il portacolori della KTM chiude la seconda manche con il tempo complessivo di 35:11.237 e distanzia Thomas Kjer Olsen di 7.520, mentre Pauls Jonass è terzo a 13.522.

Quarto si classifica il vincitore di Gara-1, Thomas Covington a 15.657, quinto Ben Watson a 20.559, sesto Calvin Vlaanderen a 33.829, mentre è settimo Jago Geerts a 45.623. Completano la top ten lo spagnolo Iker Larranaga Olano (Husqvarna) ottavo a 1:03.780, il venezuelano Anthony Rodriguez (Yamaha) nono a 1:10.120 ed il nostro Michele Cervellin decimo a 1:22.739.

Gli altri italiani: 14esimo Morgan Lesiardo a un giro, davanti a Simone Furlotti a 232 millesimi, quindi 16 esimo Samuele Bernardini a 8 secondi dai connazionali. Conclude la sua prova al 20esimo posto, invece, Edoardo Bersanelli a 2 giri di distacco.

CLASSIFICA GENERALE CAMPIONATO MX2 2018

1 1 Jonass, Pauls LAT KTM 474

2 61 Prado, Jorge ESP KTM 465

3 19 Olsen, T. DEN HUS 366

4 919 Watson, Ben GBR YAM 339

5 10 Vlaanderen, C. RSA HON 286

6 64 Covington, T. USA HUS 254

7 193 Geerts, Jago BEL YAM 246

8 14 Beaton, Jed AUS KAW 216

9 747 Cervellin, M. ITA YAM 206

10 29 Jacobi, Henry GER HUS 200

