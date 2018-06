Moto3, GP Olanda 2018: risultati e classifica prove libere 1. Jorge Martin il più veloce, Bezzecchi è secondo e risponde presente

Non è una sorpresa. Miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale 2018 di Moto3, per Jorge Martin che, sulla Honda del Team Gresini, è stato l’unico ad infrangere la barriera dell’1’43” (1’42″771). Un’altra dimostrazione delle grandi qualità del centauro spagnolo nella massimizzazione della propria prestazione.

Marco Bezzecchi, però, risponde presente. Il leader del campionato, in sella alla KTM (Redox PruestelGP), ha messo in mostra un ottimo passo, fermandosi a 390 millesimi dalla vetta ed essendo molto costante nel suo incedere in pista. Il “Bez” ha fatto meglio del britannico John McPhee, sempre su KTM (CIP – Green Power), a 0″628 dalla vetta occupata dall’iberico.

Scorrendo la classifica, troviamo un altro degli osservati speciali di questo round olandese, ovvero l’alfiere della Honda Estrella Galicia 0,0 Aron Canet (quarto), a 0″635 dal connazionale, precedendo di 28 millesimi il nostro Enea Bastianini (quinto), ancora alla ricerca della messa a punto ideale sulla Honda del Leopard Racing. A completare la top10 anche Tony Arbolino (settimo), in sella all’altra Honda del Team Marinelli Snipers, ed il compagno di squadra di Bastianini Lorenzo Dalla Porta (ottavo).

Guardando agli altri centauri italiani, Nicolò Bulega si è classificato 11° (KTM – Sky Racing Team VR46), Fabio Di Giannantonio 14° (Honda – Del Conca Gresini Moto3), Andrea Migno 19° (KTM – Angel Nieto Team Moto3), Dennis Foggia 22° (KTM – Sky Racing Team VR46), Niccolò Antonelli 25° (Honda- SIC58 Squadra Corse), tornato abile dopo il problema alla clavicola di Barcellona, e Stefano Nepa 29° (KTM – CIP Green Power).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP OLANDA 2018 – MOTO3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’42.771 18 18 218.2

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’43.161 16 16 0.390 0.390 219.1

3 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’43.399 17 17 0.628 0.238 217.6

4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’43.406 13 16 0.635 0.007 216.0

5 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’43.434 15 16 0.663 0.028 212.5

6 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’43.440 14 14 0.669 0.006 219.7

7 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’43.599 13 14 0.828 0.159 217.4

8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’43.749 17 17 0.978 0.150 219.2

9 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’43.771 17 17 1.000 0.022 215.9

10 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’43.939 18 18 1.168 0.168 218.6

11 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’44.046 16 16 1.275 0.107 215.0

12 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.221 15 17 1.450 0.175 213.8

13 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’44.238 19 19 1.467 0.017 213.9

14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’44.259 15 16 1.488 0.021 213.5

15 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’44.344 16 16 1.573 0.085 217.3

16 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’44.349 16 16 1.578 0.005 216.4

17 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’44.350 15 16 1.579 0.001 214.2

18 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 1’44.459 14 14 1.688 0.109 217.1

19 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’44.460 15 16 1.689 0.001 212.2

20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’44.498 14 16 1.727 0.038 217.1

21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’44.615 15 15 1.844 0.117 214.5

22 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’44.760 16 16 1.989 0.145 219.1

23 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’44.904 14 16 2.133 0.144 213.9

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’44.962 8 17 2.191 0.058 220.1

25 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’45.110 14 16 2.339 0.148 217.2

26 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’45.275 14 17 2.504 0.165 214.4

27 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’45.354 12 12 2.583 0.079 219.0

28 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team HONDA 1’45.731 7 17 2.960 0.377 217.3

29 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’46.214 17 17 3.443 0.483 214.9

30 18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 1’47.222 18 19 4.451 1.008 212.5













