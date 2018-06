Moto3, GP Olanda 2018: prove libere 3. Marco Bezzecchi vola ad Assen davanti a Canet, quarto Bastianini davanti a Dalla Porta

La mattinata del Gran Premio di Olanda della Moto3 elegge il nostro Marco Bezzecchi come pilota più veloce. L’alfiere del team KTM Redox ha fatto segnare il miglior tempo della terza sessione di prove libere in 1:42.308 (limando oltre sei decimi rispetto a ieri) confermandosi in stato di grazia e, soprattutto, pronto a lottare per pole position e vittoria anche ad Assen. Al secondo posto si è classificato lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) che, dopo essere rimasto a lungo al comando, è stato distanziato dal riminese di 247 millesimi. Terza posizione per il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 499.

Quarta e quinta piazza per i due portacolori del team Honda Leopard, Enea Bastianini e Lorenzo Dalla Porta, staccati rispettivamente di 512 e 603. Completano la top ten della FP3 il ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) sesto a 604, quindi il tedesco Philipp Oettl (KTM Sudmetal) settimo a 838, davanti agli spagnoli Jorge Martin (Honda Gresini) e Jaume Masià (KTM Bester) ottavo e nono a 841 (stesso distacco), mentre è decimo l’inglese John McPhee (KTM CIP) a 845.

Gli altri italiani: 13esimo Tony Arbolino (Honda Marinelli) che, dopo una prima parte di sessione nelle zone alte, è scivolato a 1.065, 14esimo Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a 1.085, 16esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 1.155, solamente 20esimo Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 1.385, mentre fa addirittura peggio Andrea Migno (KTM Angel Nieto), 26esimo a 1.916, quindi 28esimo Stefano Nepa (KTM CIP) a 2.489, e 29esimo e penultimo Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) a 2.505 ma subito fuori causa per una rovinosa caduta in curva 9. Moto ko nella ghiaia ma, fortunatamente, pilota illeso.

I protagonisti della classe più leggera torneranno in pista alle ore 12.35 per le qualifiche con Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini che proveranno a sfidare gli spagnoli Aron Canet e Jorge Martin. Loro quattro sono i grandi favoriti per la pole position del Gran Premio di Olanda di Assen.

CLASSIFICA TEMPI FP3 MOTO3 GP OLANDA 2018

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 216.7 1’42.308

2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.7 1’42.655 0.347 / 0.347

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.3 1’42.807 0.499 / 0.152

4 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 215.6 1’42.820 0.512 / 0.013

5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.7 1’42.911 0.603 / 0.091

6 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 214.2 1’42.912 0.604 / 0.001

7 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 214.8 1’43.146 0.838 / 0.234

8 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.7 1’43.149 0.841 / 0.003

9 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 219.9 1’43.149 0.841

10 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 215.5 1’43.153 0.845 / 0.004

11 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 217.8 1’43.194 0.886 / 0.041

12 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 218.3 1’43.216 0.908 / 0.022

13 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 221.2 1’43.373 1.065 / 0.157

14 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.1 1’43.393 1.085 / 0.020

15 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 218.2 1’43.428 1.120 / 0.035

16 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.0 1’43.463 1.155 / 0.035

17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 219.2 1’43.524 1.216 / 0.061

18 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.9 1’43.531 1.223 / 0.007

19 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 220.0 1’43.559 1.251 / 0.028

20 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 215.7 1’43.694 1.386 / 0.135

21 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 218.5 1’43.700 1.392 / 0.006

22 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 217.8 1’43.769 1.461 / 0.069

23 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 216.3 1’43.779 1.471 / 0.010

24 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 220.7 1’43.872 1.564 / 0.093

25 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 223.0 1’44.037 1.729 / 0.165

26 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 212.6 1’44.224 1.916 / 0.187

27 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 220.4 1’44.234 1.926 / 0.010

28 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 211.8 1’44.797 2.489 / 0.563

29 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 209.4 1’44.813 2.505 / 0.016

30 18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 214.0 1’46.255 3.947 / 1.442

