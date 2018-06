Moto3, GP Catalogna 2018: prove libere 2. Marco Bezzecchi vola e chiude con il miglior tempo davanti a Kornfeil e Oettl, quarto Antonelli

Marco Bezzecchi (KTM Redox) chiude al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 per quanto riguarda la Moto3. Il pilota riminese, leader della classifica del Mondiale, ha saputo centrare un ottimo 1:49.005 in chiusura della FP2, risultando il migliore di questo venerdì sul tracciato del Montmelò. Alle spalle di Bezzecchi si è classificato il suo compagno di team, il ceco Jakub Kornfeil che, dopo il terzo posto della mattinata, è migliorato, piazzandosi ad appena 55 millesimi dall’italiano, completando una brillante doppietta per la scuderia. Al terzo posto, a 12 millesimi dalla piazza d’onore, si è classificato il tedesco Philipp Oettl (KTM Sudmetal) che, sotto la bandiera a scacchi, ha saputo passare dalla 27esima posizione al podio virtuale.

Quarta posizione per il nostro Niccolò Antonelli (Honda SIC58) che, dopo essere rimasto a lungo al comando, si è fermato a 117 millesimi dalla vetta, mantenendo un decimo secco di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin (Honda Gresini), quinto dopo un turno non particolarmente scintillante. Sesta posizione per il padrone di casa Jaume Masià (KTM Bester) a 236 millesimi, settima per il sudafricano Darren Binder (Red Bull KTM Ajo) a 239, ottava per l’inglese John McPhee (KTM CIP) a 361, nona per un ritrovato Nicolò Bulega (Ske Racing VR46) a 448 e decima per lo spagnolo Aron Canet (Honda Estrella Galicia) a 529.

14esimo Enea Bastianini (Honda Leopard) ancora una volta in difficoltà. Il romagnolo, infatti, ha chiuso la sua giornata a otto decimi da Bezzecchi, confermando di non attraversare un momento di forma eccezionale. 18esimo Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) che, a sua volta, si ferma a un secondo esatto dalla prima posizione, dopo un venerdì da dimenticare in fretta. 20esima posizione per Tony Arbolino (Honda Marinelli) che, dopo un buon avvio, si ferma a 1.173, 22esima per Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 1.297 davanti ad Andrea Migno (KTM Angel Nieto) a 1.319 e Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 1.364.

La seconda sessione di prove libere della Moto2 ha messo in mostra un ottimo Marco Bezzecchi che sfrutta un pacchetto davvero interessante per il team Redox, confermato dal secondo posto di Jakub Kornfeil. Nelle posizioni di testa buone notizie da parte di Niccolò Antonelli che ha saputo inanellare una positiva serie di giri, mentre Jorge Martin dà sempre la sensazione di saper estrarre il giro buono dal cilindro quando sarà necessario. Passo in avanti incoraggiante per Nicolò Bulega, nono, dopo un inizio di campionato da horror, con zero punti nelle prime sei uscite, mentre preoccupano i distacchi di Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

La classe mediana tornerà in pista domattina alle ore 9.00 per la terza sessione di prove libere, che precederanno le qualifiche delle ore 12.35 nelle quali, come sempre, sarà Jorge Martin il pericolo pubblico numero uno.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP CATALOGNA MOTO3

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 236.8 1’49.005

2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 237.4 1’49.060 0.055 / 0.055

3 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 236.7 1’49.072 0.067 / 0.012

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 238.0 1’49.122 0.117 / 0.050

5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 233.2 1’49.222 0.217 / 0.100

6 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 235.9 1’49.241 0.236 / 0.019

7 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 235.8 1’49.244 0.239 / 0.003

8 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 234.7 1’49.366 0.361 / 0.122

9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.6 1’49.453 0.448 / 0.087

10 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.7 1’49.534 0.529 / 0.081

11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 233.9 1’49.595 0.590 / 0.061

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 234.7 1’49.599 0.594 / 0.004

13 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 238.8 1’49.708 0.703 / 0.109

14 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 234.7 1’49.812 0.807 / 0.104

15 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 236.2 1’49.864 0.859 / 0.052

16 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 229.7 1’49.935 0.930 / 0.071

17 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 237.6 1’49.963 0.958 / 0.028

18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 236.2 1’50.013 1.008 / 0.050

19 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP – Green Power KTM 234.5 1’50.173 1.168 / 0.160

20 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 237.5 1’50.178 1.173 / 0.005

21 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.0 1’50.301 1.296 / 0.123

22 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.9 1’50.302 1.297 / 0.001

23 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 233.3 1’50.324 1.319 / 0.022

24 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 238.0 1’50.369 1.364 / 0.045

25 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 232.7 1’50.537 1.532 / 0.168

26 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 238.1 1’50.726 1.721 / 0.189

27 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 236.4 1’50.805 1.800 / 0.079

28 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 235.3 1’50.997 1.992 / 0.192

29 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 234.6 1’51.059 2.054 / 0.062

30 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 236.3 1’51.291 2.286 / 0.232

