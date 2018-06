Moto3, GP Catalogna 2018: prove libere 1. Jorge Martin davanti a tutti, bene Nicolò Bulega (2°)

E’ sempre Jorge Martin (Honda – Del Conca Gresini Moto3) il più veloce nella classe Moto3. Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2018, con il crono di 1’49″241 a precedere un redivivo Nicolò Bulega (KTM – Sky Racing Team VR46) di 285 millesimi ed il ceco Jakub Kornfeil (KTM – Redox PruestelGP) di 0″380.

Una prestazione molto solida quella dell’iberico che, quando ha voluto spingere, ha fatto la differenza senza usufruire di scie e girando da solo. Appare evidente che Martin, anche nell’appuntamento di casa, sia il favorito per la pole position e la gara di domenica. Buone notizie, come detto, per Bulega, finalmente a proprio agio sulla moto austriaca. L’alfiere del team di Valentino Rossi ha fatto vedere grandi cose e potrebbe essere una delle sorprese per il time-attack e la corsa domenicale.

Osservato speciale anche l’altro spagnolo Aron Canet (Honda – Estrella Galicia 0,0), scivolato nel corso del turno ma convincente per il passo esibito, a 0″457 dal leader. Un po’ più in difficoltà gli altri italiani capeggiati da Enea Bastianini. Il pilota della Honda del Leopard Racing non è andato oltre il settimo crono, a 694 millesimi dal vertice. Qualche difficoltà di troppo con l’anteriore della sua moto per il romagnolo. Le stesse difficoltà per il leader del campionato Marco Bezzecchi, decimo a 0″804 da Martin. Il centauro nostrano è caduto alla curva 4 nelle prime battute, per un avantreno molto instabile. Il “Bez” dovrà lavorare molto sulla messa a punto per trovare la quadra ed essere con i più veloci.

Per quanto concerne gli altri piloti italian, troviamo Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) 12° a 0″968 da Martin ed anch’egli scivolato nel corso del turno, senza conseguenze. A seguire Fabio Di Giannantonio (14°) che, contrariamente al proprio compagno di squadra, non è in feeling con il circuito iberico ed è distanziato di 1″050 dal teammate, Dennis Foggia (16°) a 1″282 con la KTM dello SKY Racing Team VR46, Niccolò Antonelli (Honda – SIC58 Squadra Corse) a 1″292 in 17esima posizione, Andrea Migno (KTM – Angel Nieto Team) 19° e Tony Arbolino (Honda – Marinelli Snipers Team) 30°.

ORDINE DEI TEMPI MOTO3 – PROVE LIBERE 1 – GP CATALOGNA 2018

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’49.241 11 15 233.6

2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’49.526 14 14 0.285 0.285 237.8

3 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’49.621 16 17 0.380 0.095 235.7

4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’49.698 10 12 0.457 0.077 229.4

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 1’49.855 16 16 0.614 0.157 237.1

6 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’49.871 13 14 0.630 0.016 238.3

7 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’49.935 15 15 0.694 0.064 233.3

8 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’49.947 13 16 0.706 0.012 232.6

9 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’50.018 11 16 0.777 0.071 234.8

10 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’50.045 11 12 0.804 0.027 237.6

11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’50.209 12 13 0.968 0.164 237.0

12 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’50.257 13 14 1.016 0.048 236.1

13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’50.291 14 14 1.050 0.034 234.6

14 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’50.420 14 15 1.179 0.129 241.6

15 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’50.523 14 15 1.282 0.103 239.7

16 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’50.533 16 16 1.292 0.010 236.8

17 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’50.541 15 15 1.300 0.008 234.0

18 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP – Green Power KTM 1’50.595 16 17 1.354 0.054 235.7

19 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’50.618 15 17 1.377 0.023 233.3

20 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’50.993 9 9 1.752 0.375 233.2

21 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 1’51.039 14 14 1.798 0.046 232.7

22 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’51.109 11 12 1.868 0.070 239.0

23 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’51.249 5 14 2.008 0.140 236.5

24 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’51.444 10 14 2.203 0.195 237.7

25 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’51.715 6 16 2.474 0.271 236.5

26 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’51.833 8 8 2.592 0.118 235.6

27 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’51.862 15 16 2.621 0.029 233.9

28 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’51.893 8 19 2.652 0.031 238.2

29 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’52.939 8 9 3.698 1.046 232.4

30 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’53.717 5 5 4.476 0.778 230.1













