Mondiali 2018, verso un tabellone squilibrato. Spagna: autostrada verso la finale. Brasile, Francia, Germania e Argentina tutte dalla stessa parte?

Si sta delineando il tabellone degli ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi definirà tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, quella che a partire dagli ottavi di finale condurrà alla Finale di Mosca del 15 luglio. Si preannuncia però un tabellone molto sbilanciato con tutte le big che potrebbero essere dalla stessa parte, eccezion fatta per la Spagna che ha primeggiato nel gruppo B grazie al pari finale dell’Iran col Portogallo.

Nella parte sinistra del tabellone, infatti, ci sarà lo scontro Uruguay-Portogallo ma verosimilmente anche Francia, Argentina, Brasile, Germania. I galletti, infatti, dovrebbero chiudere il gruppo C al primo posto e vedersela dunque con la seconda del gruppo D (verosimilmente la vincente di Argentina-Nigeria), il rischio del big match Brasile-Germania è altissimo (i verdeoro sono i favoriti per vincere il gruppo E, i Campioni del Mondo dovrebbero finire al secondo posto nel girone F). E ci potrebbe essere anche l’Inghilterra se dovesse vincere il girone G. Insomma una parte di tabellone davvero di fuoco.

La Spagna, invece, ricomincerà la propria avventura contro la Russia padrona di casa (da non sottovalutare) ma in quella parte di tabellone ci sarebbero poi Croazia-Danimarca (se i nordici arrivano secondi alle spalle della Francia come al momento è prevedibile), Messico-Svizzera (ipotizzando un secondo posto degli elvetici dietro al Brasile) e una tra Inghilterra e Belgio. Le Furie Rosse sognano già Mosca mentre tutte le altre grandi si scorneranno tra loro.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com