Mondiali 2018, Tunisia-Inghilterra: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Lunedì 18 giugno ci sarà il debutto dell’Inghilterra ai Mondiali 2018 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni esordirà contro la Tunisia in un incontro che non dovrebbe riservare grosse sorprese. I Maestri se la dovranno vedere contro la compagine nordafricana e partiranno con tutti i favori del pronostico per iniziare con il piede giusto la propria avventura iridata.

Le Aquile di Cartagine cercheranno un’impresa stellare contro i sudditi di Sua Maestà ma servirà davvero un’impresa per riscrivere la storia e sognare a occhi aperti. Southgate punterà sui gol di Kane e Vardy per mettere sotto gli avversari e regalerà una gioia ai propri tifosi: l’Inghilterra riveste un ruolo di outsideer e punta a farsi largo nel torneo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Tunisia-Inghilterra, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 18 GIUGNO:

20.00 Tunisia-Inghilterra

TUNISIA-INGHILTERRA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tunisia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com