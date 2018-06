Mondiali 2018, Tunisia-Inghilterra 1-2. Una doppietta di Kane beffa i nordafricani nel recupero

Vittoria all’ultimo respiro per l’Inghilterra, all’esordio ai Mondiali di calcio di Russia 2018: la Tunisia capitola in zona Cesarini, sotto i colpi di Kane, che con una doppietta condanna i nordafricani. Risultato comunque giusto per quanto visto nel corso dei novanta minuti: gli inglesi affiancano il Belgio in vetta al Gruppo G.

Nel primo tempo parte a spron battuto l’Inghilterra, Hassen compie due miracoli su Lingard e Kane nei primi cinque minuti, poi capitola all’11’: su colpo di testa di Stones l’estremo difensore tunisino si supera, ma nulla può sul tap in di Kane, che risulta vincente. Lo stesso Hassen si infortuna ed è costretto a lasciare il campo al 15′, non prima di aver salvato ancora la sua porta. Al suo posto entra Ben Mustapha, subito messo alla prova da Henderson. Come un fulmine a ciel sereno arriva il pari tunisino: al 33′ Walker affossa ingenuamente F. Ben Youssef e l’arbitro concede un (generoso) penalty. Sul dischetto va Sassi, che al minuto 35 impatta: Pickford tocca ma non riesce a respingere. Al 40′ su azione d’angolo Dele Alli anticipa Ben Mustapha di testa, salva S. Ben Youssef sulla linea e ne esce un batti e ribatti in piena area in cui gli inglesi clamorosamente non riescono a tirare verso lo specchio. Ancora sfortunata l’Inghilterra al 45′: Lingard supera Ben Mustapha in uscita, il palo gli dice di no, si salva ancora la Tunisia, che va al riposo sul pareggio.

Nella ripresa, dopo un’iniziale affondo tunisino, la gara torna a seguire il canovaccio della prima frazione e l’Inghilterra schiaccia gli avversari. Sui piazzati la Tunisia soffre, i difensori non riservano un dolce trattamento a Kane, ma l’arbitro sorvola. Gli inglesi costruiscono tanto ma non concretizzano. Serve l’ultimo affondo, nel primo minuto di recupero: sull’angolo di Trippier, Maguire la spizza, sul secondo palo è pronto Kane che insacca di testa. Game, set and match: l’Inghilterra porta a casa i primi tre punti proprio all’ultimo respiro.













Foto: Maxisport / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it